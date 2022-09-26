Джимми Батлер: «Могу играть на позиции тяжелого форварда, если это абсолютно необходимо»

Лидер «Майами» Джимми Батлер ответил на вопрос, готов ли он играть на позиции тяжелого форварда в новом сезоне.
«Если они действительно захотят рассмотреть этот вариант, мы рассмотрим. Но я не собираюсь играть тяжелого форварда.
Но я могу играть на позиции тяжелого форварда, если это абсолютно необходимо», – сказал Батлер.
В прошлом сезоне Батлер выступал преимущественно на позиции легкого форварда, иногда – на позиции атакующего защитника.
В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?