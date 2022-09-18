Рэджон Рондо достиг мирового соглашения по иску об избиении женщины

Судебный процесс с участием разыгрывающего по обвинению в нападении и нанесении побоев был урегулирован.

Рондо был вовлечен в судебное разбирательство из-за инцидента, который произошел в 2020 году. Как утверждала истец Токтам Джошари, Рондо устроил скандал из-за того, что ее машина была припаркована слишком близко к его автомобилю Rolls Royce возле жилого комплекса.

По словам Джошари, она подверглась физическому нападению девушки баскетболиста, которая несколько раз ударила ее по лицу и голове. В результате инцидента Джошари были нанесены увечья.

Ранее Рондо достиг мирового соглашения по еще одному делу. Бывшая девушка разыгрывающего Эшли Бэчелор заявила, что он наставил на нее пистолет и угрожал убить на глазах у детей.

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