Юсуф Нуркич: «Мы играем для людей. Каждый матч для нас больше, чем баскетбол»

Центровой сборной Боснии и Герцеговины Юсуф Нуркич заявил, что команда играет на Евробаскете ради своего народа, и призвал боснийцев голосовать на предстоящих выборах.

«Я действительно устал. У нашей нации проблемы с правительством, а обычные люди не хотят страдать. Мы представляем реальную страну, тех, кто любит Боснию. Наш путь на чемпионат был безумием. Представьте, если бы у сборной Франции не было гостиницы, чтобы переночевать, или еды для игроков. У меня нет подходящего слова, чтобы это описать. Это глупо, как минимум. Мы разобрались с этим. Мы тут.

Мы играем для людей. Мы играем не ради политиков. Пытаемся отбросить свою гордость и показать все, на что мы способны. Очень трудно сосредоточиться, когда тебе приходится решать такие проблемы.

Война не изменила мнение нашего правительства. Пандемия не изменила их мнения. Что бы мы ни сделали, они не изменят свое мнение. Даже если мы выиграем золотую медаль, ничего не изменится. Они живут так уже 30 лет. Я им не верю. Большинство людей им не верят.

Я считаю, что люди, которые живут в нашей стране и действительно любят нашу страну, должны пойти и проголосовать. Это год выборов, и нам нужно понять, что спустя 30 лет пришло время что-то изменить. Мы не можем упустить этот шанс. То же правительство, тот же режим столько лет. Нам нужно более молодое правительство.

Я вижу, как наши люди продолжают уезжать из страны. Молодые люди по-прежнему уезжают учиться в другие страны, где у них больше шансов. Люди не хотят слышать о войне 30 лет спустя. Политики твердят, что есть вероятность войны. Мы не хотим этого слышать. Я не хочу этого слышать. 90 процентов людей в нашей стране не хотят этого слышать.

Каждый матч для нас больше, чем баскетбол. Мы приехали сюда не ради денег. Для нас важнее то, что мы представляем свой народ. Я сказал ребятам в первый же день, что даже если мы проиграем, мы хотим выглядеть как команда. Мы не хотим, чтобы о нас говорили: «Они не боролись», – сказал Нуркич.

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