Д’Анджело Расселл: «Благодаря мне Нику Янгу удается напоминать о себе»

Разыгрывающий «Миннесоты» Д’Анджело Расселл отреагировал на выпад экс-одноклубника по «Лейкерс» , который заявил, что не прочь поколотить его.

Расселл также намекнул, что не подставлял бывшего игрока НБА.

«Благодаря мне Нику Янгу удается напоминать о себе.

Похоже, мне до самой смерти придется повторять, что я не творил этой ерунды», – написал Расселл в твиттере.

В 2016 году, когда Янг и Расселл были партнерами по команде в «Лейкерс», Д’Анджело якобы записал на видео частный разговор, в котором Ник признался в измене певице Игги Азалии, с которой он на тот момент был обручен.

Позже видео оказалось в публичном доступе и вызвало бурю критики в адрес Расселла со стороны СМИ и болельщиков.

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