Брэд Догерти: «Буду шокирован, если «Кливленд» не выйдет в финал Востока»

Прославленный игрок «Кливленда» ожидает от команды значительного прогресса в новом сезоне после приобретения Донована Митчелла.

«Это серьезное усиление для команды, которая и так должна была выиграть 50 матчей в регулярном чемпионате. Донован может не только набирать множество очков, он еще и отрабатывает в защите. Также у них есть , и все эти парни.

Теперь они могут платить большой налог на роскошь. Буду шокирован, если эта команда не выйдет в финал Восточной конференции. Думаю, у них достаточно глубокий состав, все игроки отдаются делу», – заявил Догерти.

Вот это да! «Кливленд» посчитал себя суперкомандой (в будущем) и выменял себе еще Донована Митчелла