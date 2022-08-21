Виталий Фридзон – о матче «Динамо» — «Спартак»: «Посмотрел красивый футбол, получил адреналин»

Атакующий защитник «Зенита» поделился впечатлениями от посещения футбольного матча «Динамо» — «Спартак» (1:0) в 6‑м туре МИР РПЛ.

«Победило «Динамо». Я рад, потому что у меня друг болеет за «Динамо», Александр Овечкин. Посмотрел красивый футбол, получил адреналин и завтра уже уезжаю на сбор в Питер.

У меня вся семья, все близкие болеют за «Динамо». И я уже тоже. Баскетбольного сейчас нет, но надеюсь, когда‑то возобновят», — передает слова Фридзона «Матч ТВ».

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