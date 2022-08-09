Женская НБА. «Чикаго» – «Сиэтл», «Лас-Вегас» примет «Атланту»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут три матча.
Лидер чемпионата «Чикаго» встретится с «Сиэтлом». «Лас-Вегас» примет на своей площадке «Атланту», «Лос-Анджелес» – «Коннектикут».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Чикаго – Сиэтл
10 августа. 3:00
Лас-Вегас – Атланта
10 августа. 5:00
Лос-Анджелес – Коннектикут
10 августа. 5:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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