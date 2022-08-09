Женская НБА. «Чикаго» – «Сиэтл», «Лас-Вегас» примет «Атланту»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут три матча.

Лидер чемпионата встретится с . «Лас-Вегас» примет на своей площадке «Атланту», «Лос-Анджелес» – «Коннектикут».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Чикаго – Сиэтл

10 августа. 3:00

Лас-Вегас –

10 августа. 5:00

Лос-Анджелес – Коннектикут

10 августа. 5:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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