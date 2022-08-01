ЧЕ-2022. Юноши (U18). Греция – Словения, Франция сыграет с Израилем и другие матчи

Сегодня в турецком Измире завершится групповой этап чемпионата Европы среди юношей до 18 лет.
Греция встретится со Словенией, Франция сыграет с Израилем.
Юноши (U18)
Измир, Турция
Групповой этап
Группа A
Северная Македония – Великобритания
1 августа. 13:45
Франция – Израиль
1 августа. 18:15
Положение команд: Франция – 2-0, Израиль – 2-0, Великобритания – 0-2, Северная Македония – 0-2.
Группа B
Турция – Германия
1 августа. 20:30
Испания – Польша
1 августа. 20:30
Положение команд: Испания – 2-0, Турция – 1-1, Польша – 1-1, Германия – 0-2.
Группа C
Греция – Словения
1 августа. 16:00
Сербия – Чехия
1 августа. 18:15
Положение команд: Сербия – 2-0, Греция – 1-1, Словения – 1-1, Чехия – 0-2.
Группа D
Италия – Черногория
1 августа. 13:45
Литва – Хорватия
1 августа. 16:00
Положение команд: Литва – 2-0, Италия – 1-1, Хорватия – 1-1, Черногория – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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