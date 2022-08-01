ЧЕ-2022. Юноши (U18). Греция – Словения, Франция сыграет с Израилем и другие матчи

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Сегодня в турецком Измире завершится групповой этап чемпионата Европы среди юношей до 18 лет.

Греция встретится со Словенией, Франция сыграет с Израилем.

Чемпионат Европы

Юноши (U18)

Измир, Турция

Групповой этап

Группа A

Северная Македония – Великобритания 

1 августа. 13:45

Франция – Израиль 

1 августа. 18:15

Положение команд: Франция – 2-0, Израиль – 2-0, Великобритания – 0-2, Северная Македония – 0-2.

Группа B

Турция – Германия 

1 августа. 20:30

Испания – Польша

1 августа. 20:30

Положение команд: Испания – 2-0, Турция – 1-1, Польша – 1-1, Германия – 0-2.

Группа C

Греция – Словения

1 августа. 16:00

Сербия – Чехия

1 августа. 18:15

Положение команд: Сербия – 2-0, Греция – 1-1, Словения – 1-1, Чехия – 0-2.

Группа D

Италия – Черногория

1 августа. 13:45

Литва – Хорватия

1 августа. 16:00

Положение команд: Литва – 2-0, Италия – 1-1, Хорватия – 1-1, Черногория – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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