Деллаведова получил от «Кингз» негарантированный контракт. Он поборется за место в составе в лагере команды

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленда» (31 год, 191 см) вернулся в НБА, подписав 1-летний контракт с .

Как информирует инсайдер Марк Стейн, стороны заключили негарантированное соглашение. Деллаведове предстоит побороться за место в составе в тренировочном лагере «Кингз».

Деллаведова провел минувший сезон за австралийский клуб «Мельбун Юнайтед», набирая 10,6 очка, 3,1 подбора и 4,8 передачи в среднем за матч.

По итогам сезона защитник попал во вторую символическую сборную НБЛ.

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