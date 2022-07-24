Черногория взяла «бронзу» на домашнем Евробаскете U20

Сборная Черногории заняла третье место на чемпионате Европы среди юношей до 20 лет.

Турнир проходил с 16 по 24 июля в столице Черногории, Подгорице. В нем приняли участие 16 сборных команд.

Черногория уступила Литве в полуфинале (63:67), но одолела Израиль в матче за «бронзу» (86:77).

Самым результативным игроком черногорской команды в решающей встрече стал разыгрывающий Федор Жугич. На его счету 22 очка, 2 подбора, 1 передача и 1 перехват за 32 минуты на площадке.

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