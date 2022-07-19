«Селтикс» не стали пользоваться исключением на 17,1 млн долларов, которое получили при обмене Фурнье

«Селтикс» не стали пользоваться исключением на 17,1 миллиона долларов, которое получили при обмене защитника в «Никс» по схеме сайн-энд-трейд.

отправил Фурнье в «Нью-Йорк» в августе прошлого года. Полученное благодаря этой сделке торговое исключение можно было задействовать для получения нового игрока при обмене, но «Селтикс» не воспользовались возможностью.

Срок действия исключения закончился на этой неделе.

Джеймс Харден – все еще свободный агент. Разве он уходит из «Филадельфии»? И при чем тут бывший совладелец клуба?