Джейлен Смит остался в «Индиане» – 9,6 млн на два года

Свободный агент (22 года, 208 см) договорился с «Индианой» о новом двухлетнем контракте на 9,6 миллиона долларов, сообщает ESPN.com.

Тяжелый форвард был выбран «Финиксом» под 10-м номером драфта-2020, но был отправлен в «Индиану» перед дедлайном в феврале 2022-го в обмен на .

«Санз» не воспользовались опцией в контракте Смита на сезон-2022/23 стоимостью 4,7 млн, поэтому игрок стал свободным агентом.

В 22 матчах за «Пэйсерс» Смит набирал в среднем 13,4 очка, 7,7 подбора и 1,0 блок-шота.

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