Президент «Орландо» – о планах в отношении 1-го пика: «Мы в самом начале процесса»

Президент Джефф Уэлтман заявил, что клуб изучает все возможные варианты в отношении 1-го пика на драфте-2022.

«Мэджик» могут обменять пик, а также рассматривают различные кандидатуры игроков.

«Скажу так, мы в самом начале процесса.

Диалог идет постоянно. Но, самое главное, мы можем сделать действительно то, что хотим. Это реальная выгода от возможности выбора под первым номером.

Среди лучших игроков этого драфта есть очень талантливые ребята», – заявил Уэлтман.

Ожидается, что «Орландо» сохранит пик и выберет Джабари Смита.

Гид по драфту НБА-2022. Пики 30-21