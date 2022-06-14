Монтрез Харрелл был задержан, когда перевозил более 1 килограмма марихуаны

Центровой «Хорнетс» обвиняется в незаконном хранении и перевозке наркотиков после инцидента, который произошел в штате Кентукки в мае.

28-летний Харрелл был арестован 12 мая после остановки его автомобиля. Харрелла остановили в Ричмонде, когда полицейские посчитали, что он слишком близко следовал за автомобилем, который ехал впереди.

Офицер почувствовал запах марихуаны из машины. Харрелл признался, что у него в штанах находится небольшое количество наркотического вещества.

Харрелл управлял автомобилем Honda Pilot 2020 года выпуска, который, по словам игрока НБА, был взят им напрокат. Полицейский провел обыск машины, который показал, что в рюкзаке на заднем сиденье было 1,3 килограмма марихуаны в вакуумных пакетах.

Предполагаемое нарушение Харрелла является уголовным преступлением класса D для впервые попавшихся. Оно подразумевает лишение свободы на срок от 1 до 5 лет со штрафом в размере от 1000 до 10 000 долларов.

Харрелл – лучший запасной в сезоне-19/20. Нынешний сезон начинал в «Уизардс», в феврале его обменяли в «Хорнетс». В 26 матчах за команду Монтрез набирал 11,3 очка, 4,8 подбора и 1,9 передачи в среднем за игру.

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