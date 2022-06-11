Уфук Сарыджа станет новым главным тренером «Гран-Канарии»

Главный тренер «Каршияки» Уфук Сарыджа близок к переходу в «Гран-Канарию».

была заинтересована в продлении истекающего этим летом контракта тренера, но тот получил предложение от «Гран-Канарии» и решил перебраться в Испанию.

Продолжительность соглашения между испанским клубом и 49-летним турком станет известна в ближайшие дни. Однако заявлено, что стороны договорились о сделке и уже строят планы на новый сезон.

в сезоне-21/22 дошла до четвертьфинала Еврокубка.

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