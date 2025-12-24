НБА. «Сан-Антонио» сыграет с «Оклахомой», «Миннесота» примет «Нью-Йорк» и другие матчи
24 декабря в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четырнадцать матчей.
«Сан-Антонио» (21-7, 3-е место на Западе) примет «Оклахому» (26-3, 1-е на Западе), «Миннесота» (19-10, 5-е на Западе) встретится с «Нью-Йорком» (20-8, 2-е на Востоке).
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
