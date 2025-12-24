11

НБА. «Сан-Антонио» сыграет с «Оклахомой», «Миннесота» примет «Нью-Йорк» и другие матчи

24 декабря в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четырнадцать матчей.

«Сан-Антонио» (21-7, 3-е место на Западе) примет «Оклахому» (26-3, 1-е на Западе), «Миннесота» (19-10, 5-е на Западе) встретится с «Нью-Йорком» (20-8, 2-е на Востоке).

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

logoНБА
результаты
logoФиникс
logoМилуоки
logoПортленд
logoМиннесота
logoАтланта
logoХьюстон
logoШарлотт
logoФиладельфия
logoЛейкерс
logoОклахома-Сити
logoСакраменто
logoЮта
logoСан-Антонио
logoМемфис
logoНью-Йорк
logoТоронто
logoМайами
logoДетройт
logoДенвер
logoКлипперс
logoОрландо
logoКливленд
logoБруклин
logoДаллас
logoНовый Орлеан
logoВашингтон
logoЧикаго
logoИндиана
НБА. 35 очков и 17 подборов Энтони Дэвиса не хватило «Далласу» для победы над «Новым Орлеаном», 31+10+8 Шэя Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть «Мемфис» и другие результаты
сегодня, 07:05
НБА. Трехочковый Денниса Шредера принес «Сакраменто» победу над «Хьюстоном» в овертайме, 47 очков Джейлена Брансона помогли «Нью-Йорку» справиться с «Майами» и другие результаты
вчера, 05:54
НБА. 36 очков Леброна Джеймса не спасли «Лейкерс» в матче с «Клипперс», Десмонд Бэйн принес «Орландо» победу над «Ютой» на последней секунде овертайма и другие результаты
21 декабря, 07:35
«Бостон» – самая дисциплинированная команда НБА в обращении с мячом
29 минут назадФото
Леброн Джеймс: «Никогда не выходил на игру с мыслью, что мне нужно набрать 10 очков и продлить серию»
сегодня, 20:54
«Меня всегда интересовала рыбалка как спорт». Бен Симмонс стал владельцем команды в чемпионате по спортивной рыбалке
сегодня, 20:28
Евролига. Блок-шот Уэйда Болдуина на последней секунде принес «Фенербахче» победу над «Барселоной», «Панатинаикос» в гостях обыграл «Жальгирис» и другие матчи
сегодня, 20:00Live
Остин Ривз готов сыграть против «Финикса»
сегодня, 19:57
Форвард «Нового Орлеана» Саддик Бей попал в сферу интересов нескольких клубов НБА
сегодня, 19:40
«Голден Стэйт» – одна из самых активных команд на рынке с начала декабря (Бретт Сигел)
сегодня, 19:25
Кирилл Елатонцев, вероятно, продолжит карьеру в NCAA
сегодня, 19:07
«Денвер», «Бостон» и «Нью‑Йорк» заметно опережают остальные команды НБА по эффективности нападения за последний месяц
сегодня, 18:42Фото
«Кливленд» отклонил два предложения по обмену и не спешит с перестройкой состава
сегодня, 18:18
Василие Мицич выбыл на несколько недель из‑за травмы плеча
18 минут назад
Еврокубок. 27 очков Амаду Соу помогли «Хемницу» обыграть «Бешикташ»
сегодня, 20:32
Чемпионат Франции. «Монако» разобрался с «Шоле», «Бурк» обыграл «Сен-Кантен» и другие результаты
сегодня, 20:03
Winline Basket Cup. «Зенит» разгромил «Игокею»
сегодня, 18:14
Центровой «Атланты» Нфали Данте выбыл до конца сезона из-за разрыва передней крестообразной связки
сегодня, 17:19
Джордан Лойд пропустит матч «Анадолу Эфеса» против «Виллербана» из-за травмы спины
сегодня, 15:12
Матч Евролиги между «Партизаном» и «Олимпиакосом» перенесли из Вены обратно в Белград из‑за угроз безопасности
сегодня, 14:33
Евролига оштрафовала «Партизан» и «Црвену Звезду» за инциденты на белградском дерби
сегодня, 13:47
Зайон Уильямсон навесил аллей-уп с центра площадки
сегодня, 07:29Видео
Чемпионат Италии. «Виртус» справился с «Брешией»
вчера, 21:22