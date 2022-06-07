Чемпионат Турции. Финал. «Фенербахче» сыграет с «Анадолу Эфесом» в 1-м матче серии

Во вторник, 7 июня, стартует финальная серия плей-офф чемпионата Турции.
В первом матче «Фенербахче» дома сыграет с «Анадолу Эфесом».
Плей-офф
Финала (до трех побед)
Первый матч
- Дата проведения
- 7 июня, 20.00, «Улкер Спортс Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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