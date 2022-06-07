Чемпионат Турции. Финал. «Фенербахче» сыграет с «Анадолу Эфесом» в 1-м матче серии

Теги результаты Анадолу Эфес Фенербахче Беко чемпионат Турции Баскетбол

Во вторник, 7 июня, стартует финальная серия плей-офф чемпионата Турции.

В первом матче «Фенербахче» дома сыграет с «Анадолу Эфесом».

Чемпионат Турции

Плей-офф

Финала (до трех побед)

Первый матч 

Фенербахче Беко – Анадолу Эфес
Дата проведения
7 июня, 20.00, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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