Чемпионат Турции. Плей-офф. «Анадолу Эфес» – «Каршияка», «Фенербахче» сыграет с «Дарушафакой»

Сегодня состоятся два матча плей-офф чемпионата Турции.
В решающей встрече серии 1/4 финала «Анадолу Эфес» примет «Каршияку».
«Фенербахче» откроет полуфинальное противостояние с «Дарушафакой».
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
Третий матч
- Дата проведения
- 24 мая, 19.00, «Синан Эрдем Доум»
Счет в серии – 1-1
1/2 финала (до двух побед)
Первый матч
- Дата проведения
- 24 мая, 21.00, «Улкер Спортс Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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