Чемпионат Турции. Плей-офф. «Анадолу Эфес» – «Каршияка», «Фенербахче» сыграет с «Дарушафакой»

Теги результаты Анадолу Эфес Фенербахче Беко чемпионат Турции Каршияка Дарушафака Баскетбол

Сегодня состоятся два матча плей-офф чемпионата Турции. 

В решающей встрече серии 1/4 финала «Анадолу Эфес» примет «Каршияку».

«Фенербахче» откроет полуфинальное противостояние с «Дарушафакой».

Чемпионат Турции

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Третий матч

Анадолу Эфес – Каршияка
Дата проведения
24 мая, 19.00, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Счет в серии – 1-1

1/2 финала (до двух побед)

Первый матч 

Фенербахче Беко – Дарушафака
Дата проведения
24 мая, 21.00, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Ясикявичюс сел в лужу, фаны «Оли» – огонь, Мицич – великий. Что случилось в «Финале четырех», который в России почти никто не видел

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные