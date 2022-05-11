Роберт Уильямс может пропустить 5-й матч с «Бакс»

Центровой продолжает набирать форму после травмы.

Клуб сообщил, что участие игрока в пятом матче серии плей-офф против (2-2) в среду находится под вопросом.

Уильямс пропустил 4-й матч серии. Ранее он несколько недель восстанавливался после операции на разорванном мениске.

Центровой вернулся во время первого раунда против «Бруклина» и провел в плей-офф-2022 пять матчей, набирая в среднем 6,2 очка, 4,8 подбора и 1,8 передачи.

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