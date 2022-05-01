«Бруклин» и «Барклайс-центр» потеряли от 50 до 100 млн долларов за сезон-2021/22

Суммарный убыток «Бруклина» и арены «Барклайс-центр» в сезоне-2021/22 составил от 50 до 100 млн долларов, сообщает The New York Post.
Причиной тому отчасти стала огромная сумма в платежной ведомости клуба, появившаяся после предоставления Кевину Дюрэнту и Кайри Ирвингу максимальных контрактов. Доходов клуба оказалось недостаточно, чтобы покрыть расходы на зарплату.
Владелец «Нетс» Джозеф Цай уволил генерального директора Brooklyn Sports Entertainment, материнской компании «Барклайс-центра», Джона Аббамонди со своего поста.
«Чтобы выйти на уровень безубыточности, с учетом заработной платы, «Нетс» нужно было получать доход наравне с «Никс» или «Уорриорз», у которых такая же зарплата, как у «Нетс», но которые занимают первое место по доходам от продажи билетов за игру — 4,2 миллиона долларов, что вдвое превышает средний показатель «Бруклина», – пишет The New York Post.
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