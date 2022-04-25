«Монако» и Альфа Диалло договорились о контракте на 2 года и 1 миллион евро

и форвард Альфа Диалло (24 года, 201 см) договорились о продлении контракта на 2 сезона на общую сумму 1 миллион евро.

Диалло в межсезонье-2021 подписал контракт с «Панатинаикосом», но вскоре покинул греческий клуб и перешел в «Монако», заключив соглашение на 200 тысяч евро за сезон-2021/22.

В матчах и чемпионата Франции Диалло набирает 10,4 очка, 5,0 подбора, 1,9 передачи и 1,2 перехвата в среднем за игру.

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