«Юта» заключила полноценный контракт с Трентом Форрестом, он сможет сыграть в плей-офф

«Юта» преобразовала двусторонний контракт разыгрывающего Трента Форреста (23 года, 193 см) в полноценный.
Таким образом, игрок сможет принять участие в матчах плей-офф, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Форрест не был выбран на драфте НБА-2020. Он проводит второй сезон в составе «Джаз», выступая на условиях краткосрочных соглашений.
В нынешнем регулярном чемпионате разыгрывающий провел 60 матчей, набирая в среднем 3,3 очка, 1,8 передачи и 1,7 подбора.
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