«Юта» заключила полноценный контракт с Трентом Форрестом, он сможет сыграть в плей-офф

«Юта» преобразовала двусторонний контракт разыгрывающего (23 года, 193 см) в полноценный.

Таким образом, игрок сможет принять участие в матчах плей-офф, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Форрест не был выбран на драфте НБА-2020. Он проводит второй сезон в составе «Джаз», выступая на условиях краткосрочных соглашений.

В нынешнем регулярном чемпионате разыгрывающий провел 60 матчей, набирая в среднем 3,3 очка, 1,8 передачи и 1,7 подбора.

Хаос раскладов в последний день регулярки НБА: некоторым нужно побеждать, некоторым – проигрывать, соперников по плей-офф никто не знает