Шакил О’Нил: «Стив Нэш стал MVP с 60 победами, набирая 16+11, Букер с 60 победами набирает 26+6 и не является кандидатом»

Член зала славы, ныне телевизионный эксперт Шакил О’Нил высказал мнение, что защитник «Финикса» должен быть в числе претендентов на MVP.

стал MVP, когда выиграл более 60 игр, набирая в среднем 16 очков и 11 передач. Букер выиграет более 60 игр, набирая в среднем 26 очков и 6 передач, и даже не будет рассматриваться в качестве кандидата», – написал О’Нил в своем инстаграм-аккаунте.

Многие в лиге не согласны с тем, что Букер не вошел в число кандидатов на получение награды Самому ценному игроку НБА-2022.

В нынешнем сезоне игрок набирает 26,3 очка, 5,1 подбора и 5 передач в среднем за матч. «Финикс» с показателями 60-14 лидирует в регулярном чемпионате.

Нэш дважды выигрывал награду MVP – в 2005 и в 2006 годах.

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