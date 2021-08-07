Олимпийская чемпионка по софтболу получит новую золотую медаль из-за того, что награду укусил мэр Нагои

Игрок женской сборной Японии по софтболу Миу Гото получит новую золотую медаль Олимпиады-2020 после того, как ее награду укусил мэр города Нагоя, сообщает агентство Kyodo.

Инцидент случился на прошлой неделе во время чествования спортсменки, которая вернулась в родной город после победы на Играх. Мэр Нагои Такаси Кавамура поздравлял Гото и, позируя перед фотографами, зажал медаль спортсменки в зубах. На фоне пандемии коронавируса это вызвало критику общественности, а в мэрию Нагои поступило более 7000 жалоб.

Kyodo отмечает, что мэр также позволил себе неподобающие высказывания в адрес девушки, спросив, «не запрещено ли ей вступать в романтические отношения». Кавамура извинился за эти слова и объяснил, что лишь хотел расположить девушку к более свободной беседе.

Мэр также выразил желание оплатить затраты, связанные с заменой золотой медали.

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