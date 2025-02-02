Чемпионат России по хоккею с мячом. «Уральский трубник» уступил «Байкал-Энергии», московское «Динамо» проиграло «Кузбассу» и другие результаты
Московское «Динамо» уступило «Кузбассу» в матче чемпионата России по бенди.
Чемпионат России по хоккею с мячом
Первый этап
2 февраля
Уральский трубник – Байкал-Энергия – 3:6 (1:4)
Волга – Водник – 5:8 (4:5)
Динамо Казань – СКА-Нефтяник – 1:10 (1:1)
Мурман – Старт – 1:5 (1:3)
Родина – Енисей – 4:4 (1:1)
Динамо Москва – Кузбасс – 3:6 (1:3)
Турнирное положение: Кузбасс – 54 очка (19 игр), Водник – 54 (19), СКА-Нефтяник – 42 (18), Динамо Москва – 42 (19), Старт – 33 (18), Енисей – 31 (19), Байкал-Энергия – 30 (18), Уральский трубник – 22 (19), Сибсельмаш – 22 (18), Ак Барс-Динамо – 13 (19), Волга – 12 (18), Саяны – 12 (18), Родина – 10 (19), Мурман – 9 (19).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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