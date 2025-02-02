  • Спортс
  • Хоккей с мячом
  • Новости
  • Чемпионат России по хоккею с мячом. «Уральский трубник» уступил «Байкал-Энергии», московское «Динамо» проиграло «Кузбассу» и другие результаты
1

Чемпионат России по хоккею с мячом. «Уральский трубник» уступил «Байкал-Энергии», московское «Динамо» проиграло «Кузбассу» и другие результаты

Московское «Динамо» уступило «Кузбассу» в матче чемпионата России по бенди.

Чемпионат России по хоккею с мячом

Первый этап

2 февраля

Уральский трубник – Байкал-Энергия – 3:6 (1:4)

Волга – Водник – 5:8 (4:5)

Динамо Казань – СКА-Нефтяник – 1:10 (1:1)

Мурман – Старт – 1:5 (1:3)

Родина – Енисей – 4:4 (1:1)

Динамо Москва – Кузбасс – 3:6 (1:3)

Турнирное положение:  Кузбасс – 54 очка (19 игр), Водник – 54 (19), СКА-Нефтяник – 42 (18), Динамо Москва – 42 (19), Старт – 33 (18), Енисей – 31 (19), Байкал-Энергия – 30 (18), Уральский трубник – 22 (19), Сибсельмаш – 22 (18), Ак Барс-Динамо – 13 (19), Волга – 12 (18), Саяны – 12 (18), Родина – 10 (19), Мурман – 9 (19).

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
Волга
Динамо Москва
результаты
Родина
logoБайкал-Энергия
logoАк Барс-Динамо
Уральский трубник
logoВодник
чемпионат России
Кузбасс
logoЕнисей
Мурман
Старт
logoСКА-Нефтяник
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Хоккей с мячом в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат России по хоккею с мячом. «Старт» уступил «Воднику», московское «Динамо» одолело «Енисей», другие результаты
230 января, 18:30
Чемпионат России по хоккею с мячом. «Уральский трубник» обыграл «Родину»
221 января, 17:30
Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» обыграл «Кузбасс», «Водник» разгромил «Саяны», другие результаты
218 января, 13:00
Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» уступил «Енисею», «Водник» обыграл «Сибсельмаш», другие результаты
415 января, 18:00
Чемпионат России по хоккею с мячом. «Кузбасс» обыграл «Волгу», «Водник» одолел московское «Динамо», другие результаты
112 января, 13:45
Чемпионат России по хоккею с мячом. «Кузбасс» разгромил «Старт», «Водник» обыграл «Родину», другие результаты
29 января, 13:11
Чемпионат России по хоккею с мячом. «Старт» разгромил «Родину»
15 января, 14:25
Суперкубок России по хоккею с мячом. «Водник» разгромил «Кузбасс» и завоевал трофей
65 января, 14:23
Трехкратный чемпион мира по бенди Ринат Шамсутов в 51 год перешел в шведский «Тьюст Бенди»
27 декабря 2024, 21:05
Чемпионат России по хоккею с мячом. «Кузбасс» обыграл «Сибсельмаш», «СКА-Нефтяник» разгромил «Волгу» и другие результаты
426 декабря 2024, 18:42
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат России по хоккею с мячом. «Уральский трубник» уступил «Старту»
17 декабря 2024, 14:20
Ушел из жизни четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом Георгий Канарейкин
19 февраля 2023, 13:21
Борис Скрынник: «На кончину Янко повлияли последствия коронавируса»
16 мая 2022, 14:11
Павел Франц о смерти Максима Ишкельдина: «Невосполнимая потеря. Он много помогал и детям, и всему хоккею в целом»
6 июня 2021, 10:28
Матчи чемпионата России по хоккею с мячом не будут отменяться и переноситься из-за коронавируса
28 октября 2020, 13:29
Московское «Динамо» в восьмой раз стало победителем Кубка России по хоккею с мячом
112 октября 2020, 10:07
Скрынник переизбран на пост президента Федерации хоккея с мячом России
228 сентября 2020, 15:07
Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области: «Шведы не приехали – какой чемпионат мира по хоккею с мячом? Думаю, аккуратно перенесем»
115 сентября 2020, 09:15
Выборы президента Федерации хоккея с мячом России пройдут 28 сентября
26 августа 2020, 13:59
Четырнадцать клубов Суперлиги примут участие в Кубке России по хоккею с мячом в новом сезоне
26 августа 2020, 13:35
Рекомендуем