Чемпионат России по хоккею с мячом. «Кузбасс» сыграет с «Волгой», «Водник» встретится с московским «Динамо», другие матчи
«Кузбасс» сыграет с «Волгой», «Водник» против «Динамо» на ЧР по хоккею с мячом.
Чемпионат России по хоккею с мячом
Первый этап
12 января
Кузбасс – Волга – 9.00
Енисей – Старт – 11.00
Уральский трубник – Саяны – 11.00
Динамо Казань – Сибсельмаш – 13.00
Родина – Мурман – 13.00
Динамо Москва – Водник – 13.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Кузбасс – 42 очка (14 игр), Водник – 39 (14), СКА-Нефтяник – 33 (14), Динамо Москва – 33 (14), Старт – 27 (14), Енисей – 24 (14), Байкал-Энергия – 21 (14), Уральский трубник – 15 (13), Ак Барс-Динамо – 13 (14), Сибсельмаш – 13 (14), Волга – 12 (14), Саяны – 9 (14), Родина – 6 (13), Мурман – 3 (14).
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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