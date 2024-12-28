Трехкратный чемпион мира по бенди Ринат Шамсутов в 51 год перешел в шведский «Тьюст Бенди»

Чемпион мира по бенди Ринат Шамсутов перешел в шведский «Тьюст Бенди» в 51 год.

Контракт рассчитан на ближайшие матчи. Причиной заключения соглашения стали травмы и отсутствие центрального полузащитника в шведском клубе.

«Имея в своем резюме такие клубы, как «Сандвикен», «Вестерос», «Водник» и московское «Динамо», Ринат приезжает со множеством полезных тренировок для нашей молодой команды.

51-летний игрок, который описывает себя как «29+», по-прежнему находится в очень хорошей форме и обладает игровым интеллектом и видением игры, и мы надеемся извлечь выгоду из его навыков как на льду, так и вне его», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Тьюст Бенди».

Шамсутов – трехкратный чемпион мира в составе сборной России (2001, 2006, 2008). Последние годы выступал за шведский «Реттвик».