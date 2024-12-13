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Чемпионат России по хоккею с мячом. «Старт» сыграет с «Кузбассом», «Водник» против «Родины» и другие матчи

«Старт» сыграет с «Кузбассом» в матче чемпионата России по бенди.

Чемпионат России по хоккею с мячом

Первый этап

13 декабря

Саяны – Уральский трубник – 15.00

Сибсельмаш – Динамо Казань – 15.00

Волга – Енисей – 17.30

Мурман – Динамо Москва – 18.30

Старт – Кузбасс – 18.30

Водник – Родина – 18.00

Турнирное положение: Кузбасс – 24 очка (8 игр), Водник – 24 (8), СКА-Нефтяник – 21 (9), Динамо Москва – 21 (9), Байкал-Энергия – 15 (9), Енисей – 12 (8), Старт – 12 (7), Волга – 12 (8), Ак Барс-Динамо – 6 (9), Уральский трубник – 6 (8), Сибсельмаш – 6 (8), Саяны – 6 (8), Родина – 6 (7), Мурман – 0 (8).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
результаты
чемпионат России
Кузбасс
logoАк Барс-Динамо
logoЕнисей
Мурман
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Уральский трубник
Волга
logoВодник
Динамо Москва
Родина
Сибсельмаш
Саяны-Хакасия
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