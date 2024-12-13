Чемпионат России по хоккею с мячом. «Старт» сыграет с «Кузбассом», «Водник» против «Родины» и другие матчи
«Старт» сыграет с «Кузбассом» в матче чемпионата России по бенди.
Чемпионат России по хоккею с мячом
Первый этап
13 декабря
Саяны – Уральский трубник – 15.00
Сибсельмаш – Динамо Казань – 15.00
Волга – Енисей – 17.30
Мурман – Динамо Москва – 18.30
Старт – Кузбасс – 18.30
Водник – Родина – 18.00
Турнирное положение: Кузбасс – 24 очка (8 игр), Водник – 24 (8), СКА-Нефтяник – 21 (9), Динамо Москва – 21 (9), Байкал-Энергия – 15 (9), Енисей – 12 (8), Старт – 12 (7), Волга – 12 (8), Ак Барс-Динамо – 6 (9), Уральский трубник – 6 (8), Сибсельмаш – 6 (8), Саяны – 6 (8), Родина – 6 (7), Мурман – 0 (8).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем