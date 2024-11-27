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Чемпионат России по хоккею с мячом. «Енисей» уступил «СКА-Нефтянику», «Кузбасс» против «Байкал-Энергии» и другие матчи

27 ноября пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.

Чемпионат России по хоккею с мячом

Первый этап

Динамо Казань – Родина – 4:2 (4:1)

Енисей – СКА-Нефтяник – 5:10 (3:4)

Кузбасс – Байкал-Энергия – 6:2 (2:2)

Саяны – Мурман – 15.00

Сибсельмаш – Водник – 15.00

Динамо Москва – Уральский трубник – 19.45

Турнирное положение: Кузбасс – 18 очков (6 игр), СКА-Нефтяник – 18 (7),  Водник – 18 (6), Байкал-Энергия – 15 (7), Динамо Москва – 15 (6),  Волга – 12 (6), Енисей – 6 (6), Уральский трубник – 3 (5), Старт – 3 (3), Сибсельмаш – 3 (5), Саяны – 3 (5), Родина – 3 (6), Ак Барс-Динамо – 3 (7), Мурман – 0 (4).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
чемпионат России
результаты
Динамо Москва
logoБайкал-Энергия
logoВодник
Сибсельмаш
logoАк Барс-Динамо
logoЕнисей
logoСКА-Нефтяник
Саяны-Хакасия
Кузбасс
Мурман
Родина
Уральский трубник
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