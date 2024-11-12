Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» сыграет с «Уральский трубник», Байкал-Энергия встретится с казанским «Динамо», другие матчи
12 ноября пройдут матчи чемпионата России по хоккею с мячом.
Чемпионат России по хоккею с мячом
Первый этап
СКА-Нефтяник – Уральский трубник – 12.00
Байкал-Энергия – Ак Барс-Динамо – 14.00
Енисей – Динамо Москва – 15.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: СКА-Нефтяник – 6 очков (2 игры), Байкал-Энергия – 6 (2), Динамо Москва – 6 (2), Кузбасс – 6 (2), Водник – 3 (1), Уральский трубник – 3 (2), Водник – 3 (2), Енисей – 3 (2), Мурман – 0 (1), Родина – 0 (1), Старт - 0 (1), Сибсельмаш – 0 (2), Ак Барс-Динамо – 0 (2), Саяны – 0 (2).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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