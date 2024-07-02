Российский тренер по хоккею с мячом Лебедев работает с юниорской командой Индии на сборе в Таиланде

Российский тренер Денис Лебедев работает с юниорской командой Индии в Таиланде.

Об этом сообщила Федерация хоккея с мячом России.

«Со 2 по 6 июля 2024 года юниорская сборная Индии проводит учебно-тренировочное мероприятие в Таиланде.

На остров Пхукет прибыло 34 спортсмена в возрасте от 8 до 17 лет, а опытом с азиатскими спортсменами в рамках сотрудничества национальных хоккейных федераций России и Индии делится молодой тренер Денис Лебедев.

«Мы близко познакомились с ребятами во время их прошлогоднего визита в Красногорск, и все эти месяцы были постоянно на связи.

Сейчас мы помогаем им на сборах: планируем поделить ребят на две группы по 17 человек и проводить двухразовые тренировки — как на «земле», так и на льду», – рассказал начальник сборных команд России.

По слова генерального секретаря Федерации бенди Индии Ловекумара Джадхава, юниорская сборная страны планирует вновь посетить Россию в ближайшие месяцы и заинтересована в проведении новых сборов и турниров», – говорится на сайте федерации.