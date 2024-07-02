Российский тренер по хоккею с мячом Лебедев работает с юниорской командой Индии на сборе в Таиланде

Теги сборная России ФХМР Хоккей с мячом

Российский тренер Денис Лебедев работает с юниорской командой Индии в Таиланде.

Об этом сообщила Федерация хоккея с мячом России.

«Со 2 по 6 июля 2024 года юниорская сборная Индии проводит учебно-тренировочное мероприятие в Таиланде.

На остров Пхукет прибыло 34 спортсмена в возрасте от 8 до 17 лет, а опытом с азиатскими спортсменами в рамках сотрудничества национальных хоккейных федераций России и Индии делится молодой тренер Денис Лебедев.

«Мы близко познакомились с ребятами во время их прошлогоднего визита в Красногорск, и все эти месяцы были постоянно на связи.

Сейчас мы помогаем им на сборах: планируем поделить ребят на две группы по 17 человек и проводить двухразовые тренировки — как на «земле», так и на льду», – рассказал начальник сборных команд России.

По слова генерального секретаря Федерации бенди Индии Ловекумара Джадхава, юниорская сборная страны планирует вновь посетить Россию в ближайшие месяцы и заинтересована в проведении новых сборов и турниров», – говорится на сайте федерации.

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
ладно
+11
-1
+10
Отличная новость! Будет финал ЧМ Индия - Швеция, пока Россия отстранена!))

Единственное - индийцы будут чуть светлее обычных)
+3
0
+3
В этой новости прекрасно всё...
+3
-1
+2
И ничего смешного
0
0
0
Это боксер который
0
0
0
Когда уже фантастически популярный в странах БРИКС (ну, одной стране БРИКС) мангровый хоккей на слонах станет олимпийским видом?!
0
0
0
На его месте должен быть другой тренер!
0
0
0
Ответ Штаны Мутко
ладно
лет ми спик фром май ладно
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий