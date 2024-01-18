Чемпионат России по хоккею с мячом. «Кузбасс» разгромил «СКА-Нефтяник», «Родина» крупно уступила «Воднику», другие результаты
18 января прошли очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.
Чемпионат России по хоккею с мячом
Первый этап
18 января
Енисей – Байкал-Энергия – 2:5 (2:2)
Кузбасс – СКА-Нефтяник – 10:2 (6:0)
Волга – Сибсельмаш – 6:2 (5:2)
Старт – Саяны – 9:4 (3:0)
Родина – Водник – 1:9 (0:3)
Динамо Москва – Уральский трубник – 6:2 (3:1)
Турнирное положение: Кузбасс – 51 очко (17 матчей), Водник – 48 (17), Динамо Москва – 42 (17), СКА-Нефтяник – 32 (16), Байкал-Энергия – 29 (17), Енисей – 24 (17), Ак Барс-Динамо – 22 (16), Старт – 20 (17), Волга – 15 (16), Мурман – 15 (16), Сибсельмаш – 14 (17), Родина – 13 (16), Саяны – 8 (17), Уральский трубник – 6 (16).
Дерби команд, считающих себя контендерами