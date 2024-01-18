Чемпионат России по хоккею с мячом. «Кузбасс» разгромил «СКА-Нефтяник», «Родина» крупно уступила «Воднику», другие результаты

Теги чемпионат России Динамо Москва Водник результаты Уральский трубник Родина СКА-Нефтяник Енисей Сибсельмаш Байкал-Энергия Волга Старт Саяны-Хакасия Кузбасс Хоккей с мячом

18 января прошли очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.

Чемпионат России по хоккею с мячом

Первый этап

18 января

Енисей – Байкал-Энергия – 2:5 (2:2)

Кузбасс – СКА-Нефтяник – 10:2 (6:0)
 

Волга – Сибсельмаш – 6:2 (5:2)

Старт – Саяны – 9:4 (3:0)

Родина – Водник – 1:9 (0:3)

Динамо Москва – Уральский трубник – 6:2 (3:1)

Турнирное положение: Кузбасс – 51 очко (17 матчей), Водник – 48 (17), Динамо Москва – 42 (17), СКА-Нефтяник – 32 (16), Байкал-Энергия – 29 (17), Енисей – 24 (17), Ак Барс-Динамо – 22 (16), Старт – 20 (17), Волга – 15 (16), Мурман – 15 (16), Сибсельмаш – 14 (17), Родина – 13 (16), Саяны – 8 (17), Уральский трубник – 6 (16).

3 комментария
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Сейчас или никогда - остановит ли кто-то Кузбас
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Енисей – Байкал-Энергия
Дерби команд, считающих себя контендерами
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Раньше Енисей на своём поле лидеров крупно обыгрывал даже когда он был не в лидерах чемпионата. Лидеров нет одна молодёжь. Ломанов уже нет силён и один не воин.
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