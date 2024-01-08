Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» обыграл «Саяны», «Водник» победил «Волгу», другие результаты
8 января прошли очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.
Чемпионат России по хоккею с мячом
Первый этап
8 января
Саяны – СКА-Нефтяник – 0:6 (0:1)
Сибсельмаш – Байкал-Энергия – 4:2 (2:1)
Водник – Волга – 7:1 (4:0)
Динамо Казань – Енисей – 4:2 (1:0)
Мурман – Кузбасс – 3:7 (2:2)
Старт – Динамо Москва – 4:8 (3:3)
Турнирное положение: Кузбасс – 42 очка (14 матчей), Водник – 39 (14), Динамо Москва – 33 (14), СКА-Нефтяник – 28 (13), Байкал-Энергия – 25 (14), Енисей – 23 (14), Ак Барс-Динамо – 21 (14), Старт – 14 (14), Сибсельмаш – 14 (14), Мурман – 11 (14), Родина – 10 (13), Волга – 9 (13), Саяны – 7 (14), Уральский трубник – 6 (13).