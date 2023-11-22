Чемпионат России по хоккею с мячом. «Водник» сыграет со «СКА-Нефтяником», московское «Динамо» против «Байкал-Энергии» и другие матчи

Теги чемпионат России Динамо Москва Водник результаты Уральский трубник Родина СКА-Нефтяник Ак Барс-Динамо Сибсельмаш Байкал-Энергия Мурман Волга Старт Саяны-Хакасия Хоккей с мячом

22 ноября пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.

Чемпионат России по хоккею с мячом

Первый этап

Ак Барс-Динамо – Старт – 14.00

 

Волга – Мурман – 17.30

 

Родина – Саяны – 18.30

 

Водник – СКА-Нефтяник – 19.00

 

Динамо Москва – Байкал-Энергия – 19.45

 

Уральский трубник – Сибсельмаш – 20.30

 

Турнирное положение: Кузбасс – 15 очков (5 матчей), СКА-Нефтяник – 12 (5), Водник – 12 (4), Енисей – 12 (5), Байкал-Энергия – 10 (5), Динамо Москва – 9 (4), Старт – 6 (5), Родина – 3 (2), Ак Барс-Динамо – 3 (5), Сибсельмаш – 1 (5), Волга – 3 (4), Мурман – 3 (5), Уральский трубник – 3 (3), Саяны – 0 (5).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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