Умер пятикратный чемпион мира по хоккею с мячом Валерий Бочков.

«Сегодня, 29 сентября, на 77-м году ушел из жизни пятикратный чемпион мира и заслуженный тренер России – заслуженный мастер спорта Валерий Бочков.

Федерация хоккея с мячом России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Валерия Анатольевича», – сообщили в ФХМР.

В составе сборной СССР Бочков становился чемпионом мира в 1973, 1975, 1977, 1979 и 1985 годах. Также является двукратным чемпионом СССР (1977, 1979).