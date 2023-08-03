17-летний игрок молодежной команды «Кузбасса» Евгений Хвалько умер из-за осложнений, вызванных клещевым энцефалитом

Теги Кузбасс Евгений Хвалько-младший Хоккей с мячом

Ушел из жизни чемпион России среди юниоров по хоккею с мячом Евгений Хвалько.

17-летний Хвалько был игроком молодежной команды «Кузбасса». 

«Сезон 2022/2023 стал во многом прорывным для сына известного полузащитника и тренера «Кузбасса» Евгения Хвалько: Хвалько-младший набрал 20 очков (10+10) в матчах Высшей лиги, а в апреле вместе с юниорами «Кузбасса» победил в Первенстве России в Иркутске...

Увы, после нескольких недель борьбы за жизнь талантливый хоккеист скончался в результате осложнений, вызванных клещевым энцефалитом», – сообщается на сайте Федерации хоккея с мячом России. 

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2 комментария

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Жесть.
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Нет слов. Соболезную.
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