17-летний игрок молодежной команды «Кузбасса» Евгений Хвалько умер из-за осложнений, вызванных клещевым энцефалитом

Ушел из жизни чемпион России среди юниоров по хоккею с мячом Евгений Хвалько.

17-летний Хвалько был игроком молодежной команды «Кузбасса».

«Сезон 2022/2023 стал во многом прорывным для сына известного полузащитника и тренера «Кузбасса» Евгения Хвалько: Хвалько-младший набрал 20 очков (10+10) в матчах Высшей лиги, а в апреле вместе с юниорами «Кузбасса» победил в Первенстве России в Иркутске...

Увы, после нескольких недель борьбы за жизнь талантливый хоккеист скончался в результате осложнений, вызванных клещевым энцефалитом», – сообщается на сайте Федерации хоккея с мячом России.