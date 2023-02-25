Чемпионат России. Казанское «Динамо» сыграет с «Сибсельмашем», московское «Динамо» против «Кузбасса», другие матчи

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25 февраля пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. 

Чемпионат России

Первый этап

Кировец – СКА-Нефтяник – 11.00

 

Водник – Старт – 13.00

 

Динамо-Казань – Сибсельмаш – 13.00

 

Динамо Москва – Кузбасс – 13.00

 

Мурман – Волга – 13.00

 

Родина – Байкал-Энергия – 13.00

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: Кузбасс – 66 очков (24 матча), СКА-Нефтяник – 64 (24), Водник – 59 (24), Динамо Москва – 56 (24), Енисей – 44 (25), Волга – 39 (24), Байкал-Энергия – 37 (24), Ак Барс-Динамо – 31 (24), Старт – 26 (24), Мурман – 20 (24), Кировец – 19 (24), Уральский трубник – 16 (25),  Сибсельмаш – 12 (24), Родина – 2 (24).

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