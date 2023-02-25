Чемпионат России. Казанское «Динамо» сыграет с «Сибсельмашем», московское «Динамо» против «Кузбасса», другие матчи
25 февраля пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.
Чемпионат России
Первый этап
Кировец – СКА-Нефтяник – 11.00
Водник – Старт – 13.00
Динамо-Казань – Сибсельмаш – 13.00
Динамо Москва – Кузбасс – 13.00
Мурман – Волга – 13.00
Родина – Байкал-Энергия – 13.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Кузбасс – 66 очков (24 матча), СКА-Нефтяник – 64 (24), Водник – 59 (24), Динамо Москва – 56 (24), Енисей – 44 (25), Волга – 39 (24), Байкал-Энергия – 37 (24), Ак Барс-Динамо – 31 (24), Старт – 26 (24), Мурман – 20 (24), Кировец – 19 (24), Уральский трубник – 16 (25), Сибсельмаш – 12 (24), Родина – 2 (24).
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