Чемпионат России. «Енисей» сыграет со «СКА-Нефтяником», казанское «Динамо» против «Волги», другие матчи
11 февраля пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.
Чемпионат России
Первый этап
Енисей – СКА-Нефтяник – 11.00
Уральский трубник – Байкал-Энергия – 11.00
Кировец – Сибсельмаш – 11.00
Динамо Казань – Волга – 13.00
Мурман – Водник – 13.00
Родина – Кузбасс – 13.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: СКА-Нефтяник – 58 (22), Кузбасс – 57 (21), Водник – 53 (21), Динамо Москва – 47 (21), Енисей – 41 (22), Байкал-Энергия – 34 (22), Волга – 33 (21), Старт – 25 (21), Ак Барс-Динамо – 24 (21), Мурман – 20 (21), Кировец – 15 (21), Уральский трубник – 15 (22), Сибсельмаш – 9 (21), Родина – 2 (21).
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