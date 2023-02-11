Чемпионат России. «Енисей» сыграет со «СКА-Нефтяником», казанское «Динамо» против «Волги», другие матчи

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11 февраля пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. 

Чемпионат России

Первый этап

Енисей – СКА-Нефтяник – 11.00

 

Уральский трубник – Байкал-Энергия – 11.00

 

Кировец – Сибсельмаш – 11.00

 

Динамо Казань – Волга – 13.00

 

Мурман – Водник – 13.00

 

Родина – Кузбасс – 13.00

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: СКА-Нефтяник – 58 (22), Кузбасс – 57 (21), Водник – 53 (21), Динамо Москва – 47 (21), Енисей – 41 (22), Байкал-Энергия – 34 (22), Волга – 33 (21), Старт – 25 (21), Ак Барс-Динамо – 24 (21), Мурман – 20 (21), Кировец – 15 (21), Уральский трубник – 15 (22),  Сибсельмаш – 9 (21), Родина – 2 (21).

1 комментарий

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SergeyVl
Волга, надо обходить Байкал! Успеха!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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