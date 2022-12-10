Чемпионат России. Казанское «Динамо» сыграет с «Байкал-Энергией», московское «Динамо» против «СКА-Нефтяника», другие матчи

10 декабря пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. Казанское «Динамо» сыграет с «Байкал-Энергией», московское «Динамо» против .

Чемпионат России

Первый этап

Кировец – Волга – 11.00

Водник – Уральский трубник – 13.00

Динамо-Казань – – 13.00

Динамо Москва – СКА-Нефтяник – 13.00

Мурман – Енисей – 13.00

Старт – Родина – 13.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: Кузбасс – 27 очков (10 матчей), СКА-Нефтяник – 25 (9), – 23 (9), – 22 (9), Байкал-Энергия – 17 (9), Волга – 16 (10), Старт – 13 (10), – 11 (9), Динамо Казань – 11 (9), Мурман – 6 (8), Уральский трубник – 6 (9), Сибсельмаш – 6 (10), Кировец – 3 (8), Родина – 0 (9).