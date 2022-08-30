Скончался семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Александр Измоденов

Семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Александр Измоденов скончался в возрасте 84 лет.

Об этом сообщила Федерация хоккея с мячом России (ФХМР). Причины смерти не уточняются.

Измоденов выступал за сборную СССР, в составе которой побеждал на мировых первенствах 1957, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969 и 1971 годов.

По окончании игровой карьеры он несколько сезонов работал с юношескими командами СКА.

«Федерация хоккея с мячом России скорбит и выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Александра Георгиевича», – говорится в сообщении ФХМР.