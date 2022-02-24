Чемпионат России. «Байкал-Энергия» сыграет с «Водником», «Старт» против московского «Динамо» и другие матчи

25 февраля пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. «Байкал-Энергия» сыграет с «Водником», «Старт» против московского «Динамо».

Чемпионат России

Первый этап

Мурман – СКА-Нефтяник – 15.00





Волга – Динамо Казань – 17.30





Родина – Уральский трубник – 18.30





Водник – Байкал-Энергия – 19.00





Старт – Динамо Москва – 19.00





Строитель – Енисей – 19.00





Турнирное положение: Динамо Москва – 65 очков (24 игры), Водник – 64 (24), Кузбасс – 52 (25), СКА-Нефтяник – 50 (24), Енисей – 47 (24), Байкал-Энергия – 43 (24), Динамо Казань – 40 (24), Строитель – 31 (24), Волга – 28 (24), Старт – 20 (24), Мурман – 17 (24), Сибсельмаш – 16 (25), Уральский трубник – 14 (24), Родина – 9 (24).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.