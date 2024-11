Нашу гоночную культуру строят на новейшем треке. «Ф-1» туда не явилась, но как же он бурлит!

Построенный под Санкт-Петербургом автодром «Игора Драйв» на сегодняшний день является не только новейшим автоспортивным комплексом страны, но и флагманской площадкой для российских гонок. Трасса должна была принять свой первый Гран-при «Формулы-1» еще в прошлом году, но без ключевого мероприятия простаивать не стала и уже в 2022-м провела первый масштабный фестиваль GARAGE FEST . Всего за три года он превратился в главное событие сезона отечественного автоспорта, а с этого лета на питерском треке организовали еще один похожий форум только для «двухколесных» – «Мото Драйв».

По словам генерального директора автодрома «Игора Драйв» и бывшего главы компании-промоутера Гран-при России Алексея Титова, трасса загружена круглый год и выполняет роль точки притяжения для туристов. Прямо как легендарный немецкий «Нюрбургринг» , который живет далеко не только гонками, но и гигантскими музыкальными фестивалями и в целом привлекает массы путешественников в регион.

Однако команда Титова также немало поддерживает простых энтузиастов автоспорта, будучи уверенной, что настоящую гоночную культуру в стране можно построить только таким образом.

Генеральный директор автодрома «Игора Драйв» Алексей Титов

Подробнее о достижениях и планах проекта, а также глобальных перспективах нашего автоспорта Алексей Титов и рассказал Спортсу’‘.

Генерирование прибыли: не только гонки, мероприятия круглый год и ставка на туризм

– Автодром «Игора Драйв» строился под приезд статусных международных гонок, прежде всего «Формулы-1». Теперь всех этих соревнований в России нет и непонятно, вернутся ли они когда-либо в будущем. Как трасса существует в нынешних реалиях?

– Если смотреть на положение [автоспортивного] комплекса с макроуровня, то «Игора Драйв» является не просто гоночной трассой, но и важным элементом курортной инфраструктуры Северо-Западного федерального округа. В более локальном смысле мы выступаем неотъемлемой частью курортного кластера «Игора». Поэтому для нас основная задача – не столько прямая окупаемость самого автодрома, сколько позитивный экономический эффект, который он оказывает на весь курорт.

Мы провели более 150 мероприятий за этот год, что дает очень приличную загрузку курорту и не только. Развивается все, что имеет отношение к туристической составляющей. Благодаря автодрому курорт привлекает новую аудиторию и генерирует доход от гонок не напрямую, а за счет того, что сюда на уик-энд приезжает большое количество туристов и спортсменов. Их привлекают мероприятия, которые мы проводим. В итоге качественный туристическо-развлекательный продукт делает привлекательным весь регион.

Часть территории курорта «Игора» находится в непосредственной близости от автодрома

– То есть автодром приходится загружать мероприятиями без перерыва на межсезонье? «Игора» – это же круглогодичный курорт. Насколько тогда рентабельно устраивать что-то на кольцевой трассе зимой в России?

– Какие-то объекты [автодрома] подвергаются консервации, потому что зимой ими невозможно пользоваться по прямому назначению. Например, та же шоссейно-кольцевая трасса, по которой автомобили в это время физически не могут ездить в спортивном режиме. При этом мы открываем [на трассе] лыжный парк, а также проводим тренировки Центра контраварийной подготовки, где на серийных гражданских машинах можно отрабатывать различные приемы скоростного вождения. То есть трек консервируются не целиком, а скорее эволюционирует его формат и [зимой] он начинает выполнять немного другие задачи.

Трасса по ралли-кроссу консервируется полностью, потому что ее бетонно-грунтовое покрытие не подразумевает использования зимой. Оно просто придет в негодность и придется все перекладывать, а это довольно дорогостоящий процесс. Паддок и открытые универсальные площадки заливаются льдом для зимних активностей. В любом случае загрузка есть, она действительно круглогодичная, просто немного видоизменяется в зависимости от времени года.

Я бы смотрел на ситуацию не с позиции выгоды, а больше учитывал тот факт, что у автомобильного и спортивного сообщества зимой есть целый ряд потребностей. Мы стараемся эти потребности удовлетворять. Зима для нас работает так же, как лето, в том смысле, что мы должны создавать привлекательные условия для как можно большего числа спортсменов и зрителей. Безусловно, в минус 20 очень сложно собрать толпу в 30 тысяч человек, поэтому, конечно, мы остаемся реалистами и не ставим себе задачу проводить зимние фестивали с массой людей.

Мы работаем адресно и точечно: с тем же Центром контраварийной подготовки, лыжней, сноубайком, зимним дрифтом, который очень подходит начинающим водителям за счет более щадящего режима для пилотажа и техники. Плюс дрифт зимой доступнее в плане цен и многие, кто интересуются этой темой, приезжают попробовать, прежде чем сделать следующий шаг.

– В этом году «Игора Драйв» исполнилось пять лет с момента открытия. За это время комплекс уже серьезно модернизировали, перестроив третий сектор основной трассы. Планируются еще какие-то доработки?

– Трасса и спортивная инфраструктура спроектированы с запасом. Пока нам всего хватает для проведения любых мероприятий, какие только можно придумать. Последние несколько лет это как раз показали. Например, на GARAGE FEST у нас в этом году было рекордное количество участников в гонке REC – под 50 экипажей. А на следующий день фестиваля мы провели этап чемпионата Classic Touring, где во всех классах ехало еще 70 с плюсом автомобилей. Помимо этого, в паддоке стояла «Формула Студент» и все совершенно спокойно влезли.

Финал 4-часовой гонки Russian Endurance Challenge на фестивале GARAGE FEST 2024

Поэтому, если у нас будут инвестиции в объекты, то скорее это будет развитие новых возможностей. И только, когда все они будут реализованы, можно будет подумать о модернизации нынешних сооружений. При этом, безусловно, существует естественный износ инфраструктуры, и [кроме модернизации] мы регулярно проводим работы по поддержанию объекта на самом высоком уровне.

– На контрасте с таким бурным развитием «Игоры Драйв» у нас есть «Сочи Автодром», где новые владельцы, мягко говоря, не заинтересованы в гонках, а сама трасса урезана больше, чем наполовину. Разве такая модель, когда трек совсем оставляют без автоспорта, жизнеспособна?

– Ну, у них же получается. Автодром в Сочи, который сейчас называется «Сириус Автодром» , превратился в своего рода торгово-развлекательный комплекс. Такой парк тематических аттракционов с коммерческой недвижимостью. Понимаете, любой имущественный комплекс существует ровно в том формате, который отвечает целям и задачам его собственника. Сейчас на «Сириус Автодроме» проводятся мероприятия по оздоровлению населения – всякие заезды, забеги и прочее. В качестве автоспортивных развлечений там остались музей Ника Панули, гоночное такси, мастер-классы, по-моему, картодром тоже еще функционирует (по состоянию на 13 ноября данная услуга доступна на сайте «Сириус Автодрома» – Спортс’‘).

В дополнение к этому сняты все ограничения по аренде площадей, которые были во времена «Формулы-1», когда раз в год нам нужно было готовить объект к Гран-при. Насколько я понимаю, [сейчас на «Сириус Автодроме»] очень большой объем помещений сдан в аренду, а это мечта любого собственника – объект ведь загружен. Все главные функции [автодрома] там сохранены, трасса – гибридная, она собирается и разбирается [при необходимости]. В общем все работает, можно за них только порадоваться.

«Люди хотели бабблгам, а им предложили жевательную резинку». Российский автоспорт пора перестать считать отсталым

– Есть довольно распространенное мнение, что в России не успела сложиться автоспортивная культура, как на Западе, и сейчас нам нужно многое наверстывать. Как лучше заниматься этим развитием – искать что-то свое или попробовать пройти экспресс-курс по западной модели?

– Знаете, это история о том, как люди хотели бабблгам, а им предложили жевательную резинку и они остались недовольны. Я в корне не согласен с утверждением, что в стране не сложилась автоспортивная и глобально автомобильная культура. Она есть, просто она не такая, какой ее хотел бы видеть какой-нибудь диванный обозреватель. Автокультура в стране однозначно существует, хотя, безусловно, существуют и вызовы, решением которых нам всем нужно заниматься.

Каждый год у нас появляются новые имена во всех дисциплинах автоспорта – кольцевых, раллийных, ралли-рейдах, дрифте. Взять, например, кубковое ралли «Пушкинские горы», которое прошло буквально несколько недель назад, и где на старт вышло 93 экипажа. Это по любым меркам высокая цифра. Если вы приедете на любой европейский региональный чемпионат, то даже для них это будет очень хороший показатель.

Помимо спортсменов [растет] достойная смена инженеров. В рамках GARAGE FEST второй год подряд проходят состязания «Формулы Студент» , где студенческие команды сами проектируют, строят и испытывают свои болиды. Они создают [«формулы»] с обычными моторами, с электромоторами, беспилотные. В гонках на выносливость в этом году зрители увидели новую машину Rossa , кроме нее выступают «Маруся», очень успешные в России прототипы BR03 компании BR Engineering, а еще разработка производителя из Москвы «Шорткат», которых в активном пользовании, по-моему, уже двести штук.

Участники соревнований «Формула Студент» на фестивале GARAGE FEST 2024

Что-то может выглядеть не так, как хочется, потому что кому-то важно добавить западного лоска и прочих красивых слов. Но по факту в [российском автоспорте] все есть и все очень динамично развивается. Поэтому на мой взгляд мы самобытны, в своей автоспортивной культуре, и она развивается так, как надо нашему обществу и с учетом его потребностей. А если говорить более широко про автомобильную культуру, то она тоже у нас представлена – теми же проектами, как «Автокультура», и многими другими сообществами автолюбителей, очень большим количеством ралли третьей категории (любительская разновидность ралли, чей формат близок к автопробегам – Спортс’‘), различными фестивалями дрифта, стенса, автозвука, кастом-шоу мотолюбителей. Перечислять можно бесконечно.

Конечно же, все люди, которые профессионально занимаются организацией авто- и мотоспортивных соревнований у нас в стране смотрят, что происходит в мире, а не сидят в изоляции. Но мы очень четко определяем то, что для нас актуально, и придумываем на основе этого свои собственные проекты. А в плане развлекательной программы и вовсе часто выступаем трендсеттерами. На том же Гран-при России наша команда одной из первых получила разрешение «Формулы-1» самостоятельно организовывать и реализовывать проект паддок-клуба. Это их главный вип-продукт, который мы сделали своими силами в 2021 году, так как доказали «Формуле-1», что лучше них знаем, как осуществить этот проект в России.

– И тем не менее найдется немало комментаторов, которые возразят, что лучше пойдут смотреть отгородившуюся от нас всеми силами «Формулу-1», чем тратить время на российские соревнования.

– Пуристы были всегда и везде. Российское фан-сообщество «Формулы-1» мне прекрасно известно: у него есть определенная степень высокомерия, в котором существует только «Формула-1» и ничего больше. Эти люди одинаковы везде, их круг никак не ограничен гражданами нашей страны – это целый пласт фанатов по всему миру. Поэтому не стоит сверяться по ним. Автоспортивное сообщество в России очень большое, очень широкое и очень многогранное.

– А какие люди приезжают смотреть гонки на «Игора Драйв»? Кроме фанатов автоспорта все-таки удается привлекать другие целевые группы за счет тех же концертов на фестивале GARAGE FEST?

– Выходит микс. Абсолютно на любом крупном мероприятии, будь то GARAGE FEST, РДС , RDRC или REC , каждый год есть люди, которые за 10 минут до открытия автодрома уже стоят у ворот, заходят на трибуну как только начинают пускать и весь день смотрят все тренировки, квалификации, гонки, а в перерыве обязательно идут на прогулку по пит-лейн. Они сидят даже вечером уже после всех заездов и ждут, что их любимый пилот выедет еще раз на трек, проверить какие-нибудь настройки.

Есть и те, кто больше интересуется концертами. Такие люди следят в медиа и соцсетях за лидерами мнений, и отталкиваясь от этого, решают приехать к нам. Они больше едут за развлечениями, но от нас уезжают уже в качестве фанатов гонок, потому что на месте мы начинаем погружать их в мир автоспорта.

В этом году опрос зрителей GARAGE FEST показал, что большая часть – 68 процентов – посетили фестиваль впервые, но при этом 32 процента приехали повторно и 95 процентов посетителей собирается к нам в следующем году. Больше половины зрителей приезжает семьями – почти 53 процента. То есть у нас есть стабильная аудитория, готовая возвращаться к нам вновь и вновь, а кроме того прирост новых зрителей, которым нравится наш продукт, и они готовы вернуться. А это главное, ведь самое худшее для гонок происходит в том случае, если человек оказывается на плохо организованном мероприятии и уходит оттуда с ужасными впечатлениями. Потом он ставит крест не конкретно на этом мероприятии, а на всем автоспорте в целом.

Снежный дрифт, «Ле-Ман» на картах и соревнования для простых водителей – так «Игора Драйв» создает полноценную гоночную культуру

– Какое достижение команды автодрома «Игора Драйв» считаете главным в этом году?

– Сложно выделить что-то одно, потому что мы уже провели более 150 мероприятий за этот год. К нам приезжали все серии российского автоспорта и не только «кольцевого», [проходили] региональные и собственные соревнования. Флагманами безусловно стали два крупных фестиваля – GARAGE FEST, который прошел уже в третий раз, и «Мото Драйв», который мы провели впервые. В каждом из этих мероприятий команда автодрома сработала очень и очень хорошо: все сотрудники выполнили свои задачи на высоком уровне, что подтверждается отзывами гостей и спортсменов. Поэтому наше самое главное достижение за год – это слаженная работа коллектива, позволившая провести целый ряд соревнований на высоком уровне, иногда даже параллельно.

– «Мото Драйв» – аналог GARAGE FEST, но с мотоциклами. Планируете дальше развивать эту ветку мероприятий?

– У [автодрома] есть международная лицензия ФИА для [авто-] и [мотогонок], но здесь важен не столько факт ее наличия, а то, что трасса изначально проектировалась с учетом требований мотоциклетных гонок. То есть, мы не пытаемся натянуть сову на глобус.

Что касается «Мото Драйв», то в этом году фестиваль, посвященный мототематике, стал для нас приятным событием и формат показался хорошим. Идея его проведения появилась очень просто, когда мы захотели подсветить возможности нашего трека для мотоспорта. Точечно это работало давно – тут немного мотокросса, там немного гонок на шоссейно-кольцевой трассе – но объединить все в масштабный праздник не получалось. Мы хотели занырнуть в эту историю с головой и с одной стороны показать многогранный мотоциклетный мир, а с другой, что мы готовы с ним работать.

Я считаю, что первый «Мото Драйв» прошел отлично. Для нас самой главной оценкой стало высокое признание со стороны Федерации мотоциклетного спорта России и их желание начать сотрудничество в рамках фестиваля. В первую очередь это принесет пользу нашей команде, которая сможет перенять опыт у людей, буквально живущих мотогонками.

– Что еще можете отметить из событий на «Игора Драйв» и в российском автоспорте в целом?

– Не могу не выделить академию «СМП 4Т», которую мы запустили совместно с «СМП Рейсинг» , чтобы упростить порог входа в спорт для начинающих картингистов. Как по мне, это довольно интересный проект в плане вовлечения молодых ребят. Мы же часто говорим внутри сообщества о нехватке кадров и прежде всего пилотов, которых неоткуда брать. С помощью [академии] эта проблема как раз решается. [в рамках проекта] юные гонщики провели несколько учебно-тренировочных сборов в картинг-центре нашего автодрома, и по итогам пять лучших спортсменов отправилось на «гранд-финал» в Сочи, где они приняли участие в чемпионате и кубке России. То есть ребята не просто покатались, а прикоснулись к полноценному спорту. Кроме того, на подрастающее поколение посмотрели профессиональные команды.

Еще одна значимая для нас история – команда по мотокроссу «Рыцари MX», которых тренирует наш инструктор Тимур Муратов – неоднократный победитель и призер различных соревнований по мотокроссу и сноубайку. За год в его коллектив пришло много юных спортсменов, некоторые из которых выступили на своих первых соревнованиях. Среди них, кстати, есть совсем юная воспитанница по имени Кира: в пять лет девочка влюбилась в мотоциклы, сейчас ей восемь, и она прибавляет с каждым заездом.

Что касается автоспорта в стране в целом, то здесь не хочется выделять кого-то одного из организаторов, чтобы никого не обидеть. Автоспорт в России чувствует себя прекрасно – все соревнования во всех дисциплинах имеют достаточно приличный темп развития. У кого-то в плане спортсменов, у кого-то в плане зрителей, у кого-то в обоих компонентах. Мы видим прирост по гонщикам и технике в кольце, ралли, дрэг-рейсинге, дрифте. Причем не только на уровне чемпионата страны, но и в региональных соревнованиях. Меня радует позитивная динамика во всех направлениях и думаю, в ближайшей перспективе это значит только одно – нас ждет много успехов и достижений наших спортсменов, которые сейчас выступают и тренируются в России.

– Подводя итоги сезона, где удалось собрать самую большую аудиторию и какое мероприятие на «Игора Драйв» показало лучший прирост?

– Самый крупный – это, конечно, фестиваль GARAGE FEST. В прошлом году он залетел на рекорд по зрителям, а в этом были примерно те же цифры и сильно увеличилось число участников за счет добавления новых серий в программу. Здесь помогли поддержка Банка ВТБ и компании Газпромнефть, спасибо им за столько лет сотрудничества — считаю, это положительная оценка нашей работы.

Командные соревнования на картинговой трассе «Игора Драйв»

Говоря о самом быстрорастущем мероприятии, я бы ушел от массовых историй и обратил внимание на любительскую тему. Для автоспорта всегда ключевой вопрос – откуда брать «подпитку», откуда брать новых людей, как общаться с аудиторией. Мы уже несколько лет развиваем целый ряд направлений и в этом году одно из них очень сильно выстрелило. Это любительские соревнования по картингу, причем у нас есть как летний и зимний кубки по спринт-гонкам, так и полноценный трехэтапный чемпионат по эндурансу с гонками по 10, 12 часов и 24 часа. Формат пользуется большим успехом и по сравнению с инаугурационном годом [в 2024-м] число участников выросло более чем в три раза. Всего заявилось 16 команд, а в экипажах было от четырех до восьми гонщиков. Больше не заявилось только потому, что у нас физически закончились свободные карты (смеется). Поэтому сейчас занимаемся закупкой новой техники.

Участники соревнований по автотриатлону на «Игора Драйв»

Еще можно отметить историю с автотриатлоном, куда чтобы заявиться достаточно просто приехать на исправной машине. Поэтому на каждом этапе у нас набирается больше 40 участников. А наиболее заметный рост по зрителям демонстрируют региональные дрифт-соревнования, которые проходят [на «Игора Драйв»] и зимой и летом. В этом году Igora Drive Drift Challenge поставил рекорд по зрителям: где на первом и на финальном этапах было более 2 500 человек.

– Учитывая серьезный опыт вашей команды в международных и крупных внутренних автоспортивных соревнованиях, не было планов запустить свою собственную серию?

– По сути мы уже проводим [свои соревнования]. Как я сказал, у нас есть зимняя дрифт серия Igora Drive Ice Drift и летняя Igora Drive Drift Challenge, где раньше мы целились только в аудиторию спортсменов, а теперь сосредоточились на работе со зрителями. Есть планы по созданию своего чемпионата по тайматаку, что будет полезной историей для работы с людьми здесь в регионе.

Каких-то конкретных мыслей создавать свою серию в кольце пока нет, потому что предложение сейчас и без нас очень высокое. Мы, как площадка, являемся бенефициаром этой ситуации и если сейчас еще начнем делать собственные кольцевые соревнования, то скорее испортим себе дела ненужной конкуренцией. Прежде всего оттолкнем этим от автодрома других организаторов гонок. В стране сейчас есть целый ряд очень качественных кольцевых серий, и я сильно сомневаюсь, что мы сможем предложить продукт, который будет кардинально отличаться от них. А заходить на любой рынок следует только, если ты можешь что-то, чего не могут твои конкуренты.

Сейчас мы больше смотрим в сторону работы с местными и региональными сообществами, со спортсменами-любителями. Этим мы решаем глобальную задачу российского автоспорта – создаем ту самую гоночную культуру.

– Но какая модель управления подойдет лучше для развития наших гонок? Монополия крупных игроков во всех сферах или принцип, когда в стране много организаторов и между ними здоровая конкуренция?

– Однозначно конкуренция. Она рождает развитие в абсолютно любой сфере и автоспорт в этом смысле ничем не отличается. У нас есть Российская автомобильная федерация, где в этом году появился новый президент . У него очень много хороших идей, над которыми мы все вместе будем работать. Но монополия может быть только на уровне автоспортивной власти. А в плане организаторов наоборот должна быть максимальная конкуренция, чтобы люди постоянно боролись за внимание, улучшали свои проекты и оказывали синергетический эффект на весь рынок.

Если у нас будет по одному вечному организатору в каждой дисциплине, то мы рискуем все вместе начать грести не в том направлении. Потому что нам придется идти за монополистом туда, куда смотрит он, даже если это неправильно. Слава богу, конкуренция сейчас есть, и я уверен, что и Российская автомобильная федерация и Федерация мотоциклетного спорта России будут стремиться ее поддерживать, чтобы у нас естественным образом появлялись новые чемпионаты, новые проекты, новые кадры. Иначе мы завянем.

Почему промоутер Гран-при России решил остаться работать в стране

– Мы сейчас говорили про картинговую академию. А куда в российском автоспорте стремиться этим ребятам потом? Нашим гонкам ведь очень не хватает какого-то общепризнанного топового соревнования, куда бы мечтали попасть прежде всего молодые гонщики. И пока его нет, таланты будут дальше уезжать за рубеж, где выстроена четкая «лестница» развития – от «Формулы-4» до «Формулы-1». Как решить эту проблему?

– У меня нет ответа на этот вопрос. Лестница – безусловно важна и пропасть [между российским и мировым автоспортом] сейчас есть, потому что «формульного» болида» нашего производства пока ни в каком виде не существует. Создать его в краткосрочной перспективе представляется маловозможным, потому что это очень существенные инвестиции в производство с достаточно небольшой отдачей. Объем рынка для российских машин даже с учетом стран-партнеров будет ограничен. К тому же за рубежом сразу придется конкурировать с европейской техникой, которая уже давно интегрирована в мировые гонки. Поэтому решение строить свою технику с одной стороны может быть не самым рациональным. С другой стороны, от «пирамиды», которую диктует ФИА, никуда особо не уйти и продиктована она не их жадностью или еще чем-то, а здравым смыслом.

Если говорить про кольцевые гонки, то машины с открытыми колесами всегда будут считаться best of the best. Другое дело, что есть отдельная «кузовная» ветка и вот здесь у нас возможностей точно вагон и маленькая тележка. Поэтому, если мы понимаем, что на территорию «формул» нам выходить сложно, то надо заниматься уровнем кузовных автомобилей. И в какой-то мере сейчас это происходит. Вертикаль – важна, а как она будет выглядеть – решать федерации. Такие дискуссии там сейчас как раз идут.

Нужен ли нам российский автомобиль с открытыми колесами? Да, нужен. Когда его создадут, сказать сложно – это вопрос политики, коммерции и применимости тех технологий, которые появятся в процессе разработки. Это сложный комплексный вопрос. Не могу сказать, что прямо сейчас это самая важная задача российского автоспорта, но ее надо держать в уме.

– А что мотивирует лично вас продолжать заниматься автоспортом в России в нынешних непростых условиях?

– Я сейчас могу сказать для кого-то очень страшную вещь, и кто-то, возможно, потом скажет «да он не знает о чем говорит», но автоспорт за рубежом не выглядит сильно иначе. Глобально все то же самое: коллективы людей везде решают нестандартные задачи. Есть люди, которые не согласны решать эти задачи в России, и уехали в Европу или еще куда-нибудь. Не хочу называть имена, но знаю коллег, которые сидят и скучают в Европе, потому что там жизнь крайне скучная. Задачи интересные достаются другим людям, а ты сиди и заказывай бензин в Чехию.

Я счастлив, потому что занимаюсь своим любимым делом, и у меня очень много интересных задач. Они все разноплановые: касаются организации соревнований, взаимодействия с региональными властями, с автомобильными и мотоциклетными федерациями. И я люблю свою работу, потому что она отвечает моим внутренним стремлениям. В осознанном возрасте я понял, что хочу заниматься автоспортом и моя страна дала мне эту уникальную возможность. Возможность заниматься тем, чем люблю. И я не собираюсь упускать этот шанс, а буду всегда отвечать взаимностью и всячески работать над тем, чтобы российские авто- и мотоспортивные сообщества только развивались, становились лучше и подарили миру новые имена и новых чемпионов.

Фотографии: пресс-служба автодрома «Игора Драйв»