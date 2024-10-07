Это день Мазепина: ралли-победа, тренинг Хасбика, грубый влет на кольцо с обгонами – еще победа!

Последний на данный момент русский пилот «Формулы-1» Никита Мазепин продолжает активничать на всех возможных трассах! Сейчас бывший №9 из Гран-при (номер, кстати, пока ушел киношному болиду команды APXGP для официального голливудского фильма серии с Брэдом Питтом) сменил «формульный» болид на мотовездеход , но тем не менее все еще фигурирует в слухах по поводу возвращения в «Ф-1» (ведь одну из команд как раз возглавил его агент Оливер Оукс – и не важно, что санкии Великобритании по-прежнему с него не снимали).

А в минувшие выходные победитель ралли «Шелковый путь» напомнил, что все еще в форме и готов уничтожать: менее чем за сутки выступил в двух разных дисциплинах и городах, при этом в обоих случаях выиграл.

Началось все с бахи «Тула» – двухдневного ралли по пересеченной местности, где Никита стартовал 4 октября и на следующее утро оформил победу в классе багги.

Позанимался менторингом и Хасбика – ровно как и в конце сентября, когда стрелял в московском тире с послом UFC .

Затем сразу после финиша в Тульской области Мазепин рванул на подмосковный автодром «Москоу Рейсвей» , где шел финал Российской серии гонок на выносливость .

«Я утром выступал на Кубке России по ралли-рейдам в Туле, навигатор показывал ехать сюда (на «Москоу Рейсвей» – Спортс’‘) 4,5 часа, а ралли мы закончили только полтретьего. Поэтому еле-еле донеслись», – рассказал про цейтнот сам гонщик.

Информация о грядущем дебюте Никиты в отечественной серии «а-ля «24 часа Нюрбургринга» появилась прямо накануне старта. В REC его пригласила команда гоночной школы Kamenskiy Racing, выступающая на «Ауди» RS3LMS – подготовленной под длинные заезды «туринговой» версии немецкой машины.

Никто до самого конца точно не знал, успеет ли Мазепин к последнему отрезку 4-часового Гран-при Спортс’‘, стартовавшего в 15:00 по Москве – поэтому над его длительным отсутствием шутили в паддоке и даже комментариях к нашему превью .

Но за час до клетчатого флага Никита появился в боксах команды и вскоре занял место за рулем «Ауди» – к тому моменту уже изрядно потрепанной марафонской гонкой, в которой на автомобиле горели задние тормоза и размотало колесную арку после прокола.

И хотя Никита ездил прошлый сезон в Азиатской серии Ле-Ман на прототипах LMP2, перед российской гонкой у него не было возможности потренироваться на полноприводной «Ауди», поэтому осваивать машину пришлось на первых же «боевых» кругах. В итоге уже через несколько минут нахождения на трассе он потерял управление и протаранил, обгонявший его прототип «Лижье» Aimol Racing, за что сразу же прилетел штраф «стоп-энд-гоу».

После отбытия наказания Мазепин вернулся в гонку четвертым в своем классе с незначительным отставанием от соперников, а дальше зарешали везение и пилотаж экс-пилота «Формулы-1». Два лидировавших «Сеата» столкнулись с механическими проблемами и разворотами, а аналогичную своей машине «Ауди» команды DRT Никита успел обогнать на последних кругах ночного отрезка, выиграв тем самым второй по рангу зачет GT Pro и вторые соревнования за день!

Что еще интересного было на Гран-при Спортс’‘? Дебют русской Rossa и драма главных фаворитов

Да, титульным партнером гонке-дебюте Мазепина ыступило наше издание – повезло:) Мы весь год подробно рассказывали об истории Российской серии гонок на выносливость, придуманной конструктором популярного спорткара «Маруся» Игорем Ермилиным – и ее нынешнем сезоне. А в финале получили по-настоящему классный этап с тремя десятками экипажей на старте, топовыми фамилиями в участниках и атмосферой большого автоспортивного события.

Серия регулярно собирает у себя известных гонщиков и других знаменитостей: за время проведения REC в ней выступили не только все российские пилоты «Формулы-1», но даже главный архитектор чемпионата Герман Тильке . А на минувшем Гран-при Спортс’‘ звездную компанию Мазепину составили чемпион мира и Европы по гонкам на выносливость легендарный Роман Русинов , а также победитель «24 часов Спа» этого года Алексей Несов.

Еще одним знаковым событием Гран-при стал долгожданный трековый дебют российского суперкара Rossa , за рулем которого как раз выступил Русинов. Новый болид получился красивым, с олдскульным силуэтом и таким же ревом мотора V10, но в гонке за высокие места побороться не смог. Зато доехал до финиша (пускай и после нескольких длительных остановок на ремонт), что уже можно считать неплохим началом для проекта, который воплощают всего около трех лет, небольшими силами и в условиях санкций.

Машины участников в целом стали «магнитом» для зрителей, которых несмотря на холодную осень набралось под пару тысяч человек. Посмотреть можно было не только на прототипы и суперкары ГТ, но и редкие винтажные модели, прокаченные командами для участия в гонках.

Победителями абсолютного зачета в очередной раз стал экипаж, выступающий на открытых спортпрототипах группы CN – самых быстрых машинах в пелотоне REC.

Борьба за победу в абсолюте продолжалась недолго: одни из главных претендентов на титул команда Black Thorn (№111) сошла с поломкой после часа гонки, уступив экипажу TeamGaris (№29)

После того, как на машине лидеров сезона из команды Black Thorn Егора Ефросинина и Игоря Мухина отказала топливная система, гонку практически без помех довели до уверенной победы пилоты TeamGaris Константин Терещенко, Константин Захаревский и Станислав Сидорук. Для них этот успех стал первым в году, несмотря на целых три поула на прошлых этапах.

Машина победителей Гран-при Спортс’‘ – прототип «Лижье» команды TeamGaris

Победители Гран-при Спортс’‘ – экипаж №29 команды TeamGaris: Константин Терещенко, Константин Захаревский и Станислав Сидорук

А мы уже ждем следующего года, чтобы вернуться в REC – с еще большим количеством новых машин, интересных участников и все той же крутой атмосферой! Может, заглянет еще кто-то? Может, даже вы?

Фотографии: Лариса Лащенова/REC, соцсети, трансляция REC