Квята не взяли в японскую «Ф-1» из-за санкций? Но как – он же гоняется в ЧМ с этапом в Японии?!

Разбираемся!

Даниил Квят – экс-пилот «Формулы-1» и системы «Ред Булл» - сегодня остается одним из немногих россиян, кто продолжает выступать за рубежом.

В нынешнем сезоне-2024 у него даже случилось «разоблачение»: из-за участия в высшем классе гиперкаров чемпионата мира по гонкам на вынослиовсть WEC в заводской «Ламборгини» он вышел из-под «маскировки» итальянского флага, с которым выступал за «Према» во второй категории LMP2 из-за итальянской лицензии. ФИА такое больше не позволяет, и бывший №26 поехал в статусе «нейтрала» под белым знамененем – естественно, без подписаний всех бумаг о солидарности такое было бы невозможно. Так что Даниил спокойно катал по всему миру: заглядывал в США на «1000 миль Себринга», участвовал в японской «6 часов Фудзи», наезжал бесчисленные километры тестов и гонок по Европе и Ближнему Востоку...

Теперь же выяснилось, что Квят претендовал в этом году еще и на место в престижной японской «Супер-Формуле»: ближайшей по скорости и технике серии к «Формуле-1» . Новость со ссылкой на руководителя одной из команд-участниц Кадзухиро Икеда опубликовало авторитетное издание Autosport.

«Как японская команда мы не могли его нанять. Он смог получить визу и въехать в Японию, но не мог работать [и получать зарплату]. Команда не могла платить ему напрямую, и он посчитал, что в таком случае нет смысла приходить. Это была главная проблема. Я попросил его обсудить вопрос со своими спонсорами, однако препятствия оказались слишком серьезными», – заявил босс TGM Grand Prix.

В результате вакантное место, которое освободилось из-за финансовых проблем у экс-гонщика мировой «Ф-2» Нобухару Мацуситы , досталось вместо Квята другому японцу – Хироки Оцу.

Из-за расплывчатых формулировок Кадзухиро Икеды новость быстро отозвалась в российских спортивных СМИ, которые связали срыв сделки с санкциями. Скорее всего, из-за неудачного заголовка источника новости: Autosport написал в нем о «Visa Issues», хотя именно с визами и возможностями въезда проблемы нет.

Также в статье Autosport приводилась и прямая речь Даниила, который ответил, что никаких помех с выступлениями нет, нужен только «надлежащий трудовой договор» (по-видимому не оформленный японской стороной). И, должно быть, «визовый» резонанс оказался серьезным: гонщику пришлось выпускать дополнительное объяснение , что у него все в порядке с японской визой и «Супер-Формулой» в частности.

«Касаемо некоторых недавних спекуляций. У меня нет абсолютно никаких визовых проблем, в случае выступлений в Японии или за японские команды. Я люблю гоняться в Японии и с нетерпением жду любой потенциальной возможности [выступить] с японскими командами в будущем, поскольку это не пересекается с моей программой в WEC» – поделился в соцсетях Квят.

Судя по всему, российский гонщик, которому уже 15 сентября предстоит ехать на японской трассе «Фудзи» марафонскую гонку за «Ламборгини», почувствовал необходимость немного прояснить ситуацию и убрать потенциальный визовый вопрос из обсуждения полностью.

Но что же произошло в действительности?

Информацию о запрете найма российских граждан в Японии (по крайней мере, в открытом доступе) не найти. Ожидаемо, у россиян могут возникнуть проблемы с переводом зарплаты из-за рубежа на счета в банки России, которые в большинстве своем находятся под санкциями и отключены от крупных международных платежных систем. Однако, наивно полагать, что с детства живущий в Европе Квят до сих пор не обзавелся счетами там. Возможно против появления Даниила выступил непосредственно спонсор японской команды, посчитавший репутационные риски из-за его паспорта слишком высокими, что нередко встречается в нынешнее время.

Другим триггером могла стать забюрократизированная миграционная система Японии. Чтобы оформить рабочую визу в Страну восходящего солнца, помимо стандартного набора документов в посольство требуется передать так называемый «сертификат соответствия». Бумагу, как правило, присылает из Японии приглашающая сторона, которая тем самым гарантирует легальное пребывание своего работника-иностранца в государстве. Процедура длится до трех месяцев и только потом можно подаваться на долгосрочную визу (что займет еще какое-то время).

Учитывая, что TGM Grand Prix искали пилота в разгар сезона, то успеть сделать полноценную легализацию с такими интервалами было нереально, а с визой для коротких поездок Квят не смог бы получать деньги от работодателей напрямую в Японии (для этого опять нужна рабочая виза и полгода непрерывного проживания в стране, чтобы открыть счет в местном банке).

Поэтому в «Супер-Формулу» иностранцы чаще всего залетают в рамках партнерских программ, когда бренд, с которым сотрудничает гонщик, представлен как на Западе, так и в Японии, что помогает избежать ненужных формальностей с долгосрочными визами и оплатой. Как, например, с Ником де Врисом , который едет в том же WEC за «Тойоту», а в Японии за ее клиентскую команду, или Лиамом Лоусоном , попавшим по линии «Хонды» во вторую по силе «формульную» серию мира.

«Супер-Формула» действительно котируется не только среди японцев, но и европейских гонщиков, ведь именно здесь, а не в «Индикаре» или «Формуле-2», болиды максимально близки по характеристикам и прежде всего скоростям к машинам «Ф-1».

Она выросла из местной «Формулы-3000» – старого аналога «Ф-2» – и долгое время оставалась открытой не только для разных мотористов, но и производителей шасси. Тем не менее к 2010-м «Супер-Формула» пошла по пути «Индикара», оставив два двигателя («Хонды» и «Тойоты»), но сделав выбор в пользу единого шасси. Сегодня их для нее строит итальянская «Даллара», а двигатели берутся от машин другого японского суперчемпионата – кузовного Super GT. Они крайне мощные – 650 л.с., но для серии с открытыми колесами их скручивают до 543 л.с., концентрируясь на надежности и эффективности топливного сгорания – ради прогресса готовной серии. Несмотря на то, что конструкция за счет отсутствия гибридной установки более чем на сотню килограмм легче «Ф-1», на круге по подсчетам экспертов Motorsport «Супер-Формула» медленнее примерно на 9 секунд, зато опережает болиды всех остальных (действующих) классов.

К слову, Квят познакомился с японской «формулой» и загорелся идеей проехать эту серию во время участия в гонках роботов A2RL . Именно машины «Супер-Формулы» были выбраны для управления искусственным интеллектом, который натаскивал, а затем победил в очной дуэли самый успешный русский в «Ф-1».

А затем Даниил проводил и тексты в «Супер-Формуле» – но тренировочные и испытательные заезды совсем не то же самое, что полноценная работа за рулем.

Все-таки мощные японские болиды не могут не привлекать пилота с опытом в главной гоночной серии мира. Вот только пока вопрос со спонсорами и гонораром остается в подвешенном состоянии, вряд ли Квят согласится ездить за одно лишь «спасибо». У Даниила нет собственного финансирования и богатых партнеров, а у команды не нашлось поддержки за пределами Японии с готовностью заплатить уфимцу в обход традиционной бюрократии.

Однако Квят не зря подчеркнул готовность и отсутсвие возражений со стороны программы «Ламборгини» в посте: здесь явно чувствовался посыл «Хонде»и «Тойоте» (конкурентам итальянцев по гонкам на выносливость), что от завода нет шлагбаума. И явная надежда и на отсутсвие возражений с их стороны.

Может, в следующем сезоне все сложится?

