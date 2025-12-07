Оскар Пиастри: «Норрис заслужил стать чемпионом. Но он все еще Ландо Норрис – он не стал Суперменом»

Пиастри оценил борьбу за титул с Ландо Норрисом в 2025-м.

Пилот «Макларена » не считает, что его отношения с напарником Ландо Норрисом изменятся после сезона-2025.

В результате плотной борьбы за титул Норрис одержал победу в чемпионате.

«Нет, не думаю, что это что-либо изменит. На мой взгляд, он провел отличный сезон в этом году и заслужил стать чемпионом. Но он все еще Ландо Норрис – он не стал Суперменом.

Поэтому я не считаю, что что-то изменится. Я жду от команды полной справедливости и равенства между пилотами. Я не беспокоюсь об этом, уверен, ничего не изменится.

Ландо явно провел очень сильный сезон в этом году и в конце концов справился лучше меня.

Все это проверка нашего подхода к гонкам. Очевидно, непросто, когда у тебя два пилота борются за титул. Но мы знали, с какой проблемой предстоит иметь дело.

Думаю, здесь можно обнаружить много хорошего. Да, бывают трудные ситуации и напряжение, но думаю, Ландо и я стали лучше за счет того, что вынуждали друг друга атаковать на пределе. Порой это создавало всем неудобства – но в конце концов это хорошо на нас повлияло.

На протяжении года мы многое обсуждали. Уверен, позже мы еще обсудим, что хотели бы изменить в следующем году. Но в конце концов команда дала нам хорошую возможность честно побороться за чемпионство. Это все, о чем можно просить», – сказал Пиастри .

