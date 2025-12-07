Фернандо Алонсо о Норрисе, Ферстаппене и Пиастри: «Все трое – чемпионы, лишь один мог победить»

Алонсо поздравил Норриса и высказался о Ферстаппене и Пиастри.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо отреагировал на титул Ландо Норриса из «Макларена » в борьбе с соперником из «Ред Булл » Максом Ферстаппеном и напарником Оскаром Пиастри.

«Ландо и все трое пилотировали потрясающе в этом году. И даже сейчас, под дополнительным давлением финальной гонки они квалифицировались в топ-3 и финишировали в топ-3, сделали свою работу.

Все трое – чемпионы мира. Лишь один мог победить. В этот раз – Ландо. Поздравляю его. Он должен насладиться победой. Ты мечтаешь о том, чтобы стать пилотом «Формулы-1», а затем выиграть чемпионат – эти мечты для него сбылись. Надеюсь, он насладится заслуженным успехом», – сообщил двукратный чемпион «Формулы-1» после Гран-при Абу-Даби.

