Фернандо Алонсо о Норрисе, Ферстаппене и Пиастри: «Все трое – чемпионы, лишь один мог победить»
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо отреагировал на титул Ландо Норриса из «Макларена» в борьбе с соперником из «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и напарником Оскаром Пиастри.
«Ландо и все трое пилотировали потрясающе в этом году. И даже сейчас, под дополнительным давлением финальной гонки они квалифицировались в топ-3 и финишировали в топ-3, сделали свою работу.
Все трое – чемпионы мира. Лишь один мог победить. В этот раз – Ландо. Поздравляю его. Он должен насладиться победой. Ты мечтаешь о том, чтобы стать пилотом «Формулы-1», а затем выиграть чемпионат – эти мечты для него сбылись. Надеюсь, он насладится заслуженным успехом», – сообщил двукратный чемпион «Формулы-1» после Гран-при Абу-Даби.
Ландо Норрис – 35-й чемпион «Ф-1»! Детали большой победы
Путь Норриса к чемпионству в «Ф-1»: ускользающие победы и рекордные семь лет в «Макларене»