Юки Цунода: «Мне нужно постараться набирать очки в каждой гонке»

Цунода готов поддержать Ферстаппена и команду в борьбе за титул.

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода в преддверии Гран-при Мехико рассказал о целях на оставшиеся гонки сезона.

Цуноде не гарантировано место в «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз » – считается, что Юки борется за эту возможность с Лиамом Лоусоном .

«Думаю, главным образом от меня требуется результат, правильно? Для меня все предельно ясно – для нас, как для команды, наступает ключевой момент с точки зрения борьбы в чемпионате, особенно это касается моего напарника. Вопрос в том, как я могу поддержать команду и Макса .

И да, у команды есть шанс на то, чтобы занять второе место в Кубке конструкторов, а это очень хороший результат. И то, что в Остине я заработал очки, должно помочь команде. Хотя понятно, что от меня требуется большее. Нужно постараться набирать очки в каждой гонке.

Хотя у предыдущих гонщиков «Ред Булл » в последнее время, скажем так, возникали с этим проблемы. Так что можно сказать, что я движусь по правильной траектории во второй половине этого сезона», – рассказал Цунода.

