  • Тимо Глок: «Пиастри упорно смотрел на Норриса и не подумал о Хюлькенберге и Алонсо на внутренней траектории»
Тимо Глок: «Пиастри упорно смотрел на Норриса и не подумал о Хюлькенберге и Алонсо на внутренней траектории»

Глока удивили действия Пиастри перед аварией с Норрисом.

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Тимо Глок разобрал новое столкновение между напарниками по «Макларену» Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом.

Тимо считает, что Пиастри действовал неразумно и забыл про других соперников.

«Он сражается за титул. Нужно было учитывать [другие машины]. На мой взгляд, он просто реагировал на действия Ландо Норриса, но не учел, что внутри могут ехать Нико Хюлькенберг и Фернандо Алонсо.

Он упорно смотрел [на Норриса]. Возможно, из-за этого он не подумал о том, что на внутренней траектории находятся два болида», – объяснил Глок.

Крах «Макларена» на первом же гоночном круге в США: столкновение и двойной сход

Андреа Стелла обвинил «пилотов с богатым опытом» в аварии Норриса и Пиастри: «Удивляет, что соперники недостаточно осмотрительны»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport-Total.com
