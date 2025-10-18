Тимо Глок: «Пиастри упорно смотрел на Норриса и не подумал о Хюлькенберге и Алонсо на внутренней траектории»

Глока удивили действия Пиастри перед аварией с Норрисом.

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Тимо Глок разобрал новое столкновение между напарниками по «Макларену » Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом.

Тимо считает, что Пиастри действовал неразумно и забыл про других соперников.

«Он сражается за титул. Нужно было учитывать [другие машины]. На мой взгляд, он просто реагировал на действия Ландо Норриса , но не учел, что внутри могут ехать Нико Хюлькенберг и Фернандо Алонсо .

Он упорно смотрел [на Норриса]. Возможно, из-за этого он не подумал о том, что на внутренней траектории находятся два болида», – объяснил Глок.

