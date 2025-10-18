Льюис Хэмилтон о 4-м месте в спринте: «Жаль, что мне не удалось подобраться ближе, чтобы забраться в топ-3»

Хэмилтон подвел итоги спринта в Остине.

Пилот «Феррари » рассчитывает провести хорошую субботнюю квалификацию после 4-го места в спринте перед Гран-при США.

«Машина была такой же, как в квалификации к спринту. Темп оказался приличным. В гоночных условиях все ощущалось немного лучше. Наш темп несильно отличался от скорости остальных.

Мне просто удалось избежать драмы в первом повороте. На самом деле я не очень удачно расположился. Я заметил [Фернандо] Алонсо на внутренней траектории, поэтому ушел вправо, открыв Шарлю [Леклеру ] возможность для атаки.

Старт прошел хорошо. Жаль, что мне не удалось подобраться ближе, чтобы попробовать забраться в топ-3. Но надеюсь, сегодняшняя квалификация [к воскресной гонке] пройдет лучше. Скрестим пальцы», – сказал Хэмилтон .

