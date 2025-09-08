Мартин Брандл в эфире Sky Sports: «Мне тут пришло сообщение от Хорнера. Он отмечает, что «Ред Булл» прекрасно справился»

Брандл получил сообщение от Хорнера во время гонки в Монце.

Бывший пилот «Ф-1» и комментатор телеканала Sky Sports Мартин Брандл заявил во время прямого эфира Гран-при Италии, что получил сообщение от бывшего руководителя «Ред Булл » Кристиана Хорнера.

Оно пришло в середине гонки и было посвящено выступлению Макса Ферстаппена , который в итоге выиграл заезд.

«Мне тут пришло сообщение от Кристиана Хорнера . Говорит: «В прошлом году это была наша худшая гонка. Мы выбрали не тот уровень прижимной силы». Еще он отмечает, насколько усердно команда потрудилась над пакетом обновлений и что она прекрасно справилась. Им удалось изменить ситуацию», – сказал Брандл в эфире.

